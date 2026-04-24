Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Російські винищувачі знову з’явилися над Балтією. Польща підняла авіацію

Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Російський Су-30
фото з відкртих джерел

Два Су-30 перехопили над морем, у Варшаві заявили про негайну реакцію НАТО

Повітряні сили Польщі перехопили два російські винищувачі Су-30 над Балтійським морем. Для виконання завдання були задіяні винищувачі F-16. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву заступника міністра оборони Польщі Цезарія Томчика.

«Польські винищувачі F-16 перехопили два російські Су-30 над Балтійським морем. Будь-яке порушення безпеки Польщі та регіону зустріне негайну реакцію НАТО», – зазначив він.

Це вже третій подібний випадок із початку квітня, що свідчить про зростання активності російської авіації поблизу повітряного простору країн Альянсу. Деталі операції наразі не розкриваються.

Нагадаємо, що Росія вже зараз веде підготовку до можливого конфлікту з країнами Балтії на інформаційному рівні, формуючи відповідне тло для виправдання майбутніх дій. 

Аналітики зазначають, що Кремль послідовно просуває наративи, які мають переконати аудиторію в нібито агресивних намірах НАТО. Таким чином Москва намагається представити себе стороною, яка «змушена реагувати», хоча саме Росія веде війну проти України.

До слова, країни Балтії остаточно розірвали економічні зв’язки з Росією та закликають інші держави Європейського Союзу не повертатися до нормалізації відносин із Москвою. 

Повернення до попереднього формату співпраці з Росією більше неможливе. Навіть після завершення війни Росія залишатиметься загрозою, тому політика постійного тиску має зберігатися.

Теги: росія НАТО винищувач

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua