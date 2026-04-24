Два Су-30 перехопили над морем, у Варшаві заявили про негайну реакцію НАТО

Повітряні сили Польщі перехопили два російські винищувачі Су-30 над Балтійським морем. Для виконання завдання були задіяні винищувачі F-16. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву заступника міністра оборони Польщі Цезарія Томчика.

«Польські винищувачі F-16 перехопили два російські Су-30 над Балтійським морем. Будь-яке порушення безпеки Польщі та регіону зустріне негайну реакцію НАТО», – зазначив він.

Це вже третій подібний випадок із початку квітня, що свідчить про зростання активності російської авіації поблизу повітряного простору країн Альянсу. Деталі операції наразі не розкриваються.

Нагадаємо, що Росія вже зараз веде підготовку до можливого конфлікту з країнами Балтії на інформаційному рівні, формуючи відповідне тло для виправдання майбутніх дій.

Аналітики зазначають, що Кремль послідовно просуває наративи, які мають переконати аудиторію в нібито агресивних намірах НАТО. Таким чином Москва намагається представити себе стороною, яка «змушена реагувати», хоча саме Росія веде війну проти України.

До слова, країни Балтії остаточно розірвали економічні зв’язки з Росією та закликають інші держави Європейського Союзу не повертатися до нормалізації відносин із Москвою.

Повернення до попереднього формату співпраці з Росією більше неможливе. Навіть після завершення війни Росія залишатиметься загрозою, тому політика постійного тиску має зберігатися.