«Ішов разом по лісах і полях»: гурівець розповів, як Буданов влаштовував спецоперації в РФ

Спецоперації Буданова в РФ: стали відомі подробиці

Керівник Офісу президента, колишній начальник ГУР Кирило Буданов особисто брав участь у спецопераціях на території Росії. Про це розповів командир «Спецпідрозділу Тимура» ГУР в інтерв’ю Наталії Мосейчук у проєкті «Мосейчук+». Насамперед, за його словами, мова йде про рейди на Грайворонському напрямку в Белгородській області, куди підрозділ Буданова заходив одним із перших.

«Це був спочатку Грайворон. Кирило Олексійович ішов разом із підрозділом по лісах і полях», – розповідає військовий.

Командир також поділився одним епізодом із тієї операції: під час руху група зупинилася біля магазину та зупинки, де Буданов запропонував перепочити та наголосив на символічності перебування на цій території.

«Каже: «Давай, посидимо тут, тому що це також наша територія», – пригадує він. Також, за словами військового, Буданов залишив там власний підпис і дату на знак присутності.

Нагадаємо, 15 квітня генерал Буданов, який нині очолює Офіс президента, прокоментував хід переговорного процесу щодо завершення війни Росії проти України. Буданов запевнив, що процес не припинявся, навіть якщо публічно про нього майже не повідомляють. Відповідну заяву зробив керівник Офісу президента зробив під час Business Wisdom Summit. Детальніше читайте тут.