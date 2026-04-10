Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Новий глава Держмитслужби, справа Чернишова. Головне за 10 квітня 2026

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 10 квітня 2026 року

Слідчий суддя продовжив колишньому віцепрем’єр-міністру – міністру національної єдності України Олексію Чернишову строк дії процесуальних обов’язків. Орест Мандзій очолив Державну митну службу України. Також окупанти атакували багатоповерхівку у Сумах.

«Главком» склав добірку головних подій 10 квітня.

ВАКС продовжив зобов'язання для Чернишова

Чернишов підозрюється у незаконному збагаченні
фото: Олексій Чернишов/Facebook

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив колишньому віцепрем’єр-міністру – міністру національної єдності України Олексію Чернишову строк дії процесуальних обов’язків до 8 червня 2026 року.

Окупанти атакували багатоповерхівку у Сумах

Одна жінка звернулася по допомогу зі стресовою реакцією
фото: Олег Григоров/Telegram

Сьогодні, 10 квітня, російський безпілотник влучив у житловий будинок у Ковпаківському районі Сум. Виникло загоряння. Одна жінка звернулася по допомогу зі стресовою реакцією.

В одному з портів Одещини стався витік олії

Зранку 10 квітня російські окупаційні війська атакували портову інфраструктуру Одеської області. Внаслідок влучання дрона зафіксовано пошкодження резервуару з олією.

Орест Мандзій очолив Державну митну службу України

Уряд призначив головою Державної митної служби Ореста Мандзія
фото з відкритих джерел

Кабінет міністрів України офіційно призначив Ореста Мандзія головою Державної митної служби. Його кандидатура була відібрана за результатами відкритого конкурсу, який завершився наприкінці березня.

США продовжили послаблення санкцій на російську нафту

Адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила зберегти спеціальні винятки, які дозволяють купувати російську нафту в обмежених обсягах. Як зазначає Reuters, Міністерство фінансів США планує офіційно оголосити про продовження санкційних послаблень уже найближчим часом.

Інші важливі новини

  • Трамп оголосив про «найпотужніший перезапуск у світі».
  • Берлін анонсував відкриття першого у Європі центру єдності для українців.
  • Син Байдена викликав на поєдинок дітей Трампа.
  • Ексзаступник Шойгу отримав 19 років ув’язнення.
  • Кремль назвав умову, за якої мир може настати вже сьогодні.

Читайте також:

Теги: Державна митна служба Олексій Чернишов Суми війна США санкції росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua