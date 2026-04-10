Новий глава Держмитслужби, справа Чернишова. Головне за 10 квітня 2026

Дайджест новин 10 квітня 2026 року

Слідчий суддя продовжив колишньому віцепрем’єр-міністру – міністру національної єдності України Олексію Чернишову строк дії процесуальних обов’язків. Орест Мандзій очолив Державну митну службу України. Також окупанти атакували багатоповерхівку у Сумах.

ВАКС продовжив зобов'язання для Чернишова

Чернишов підозрюється у незаконному збагаченні

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив колишньому віцепрем’єр-міністру – міністру національної єдності України Олексію Чернишову строк дії процесуальних обов’язків до 8 червня 2026 року.

Окупанти атакували багатоповерхівку у Сумах

Одна жінка звернулася по допомогу зі стресовою реакцією

Сьогодні, 10 квітня, російський безпілотник влучив у житловий будинок у Ковпаківському районі Сум. Виникло загоряння. Одна жінка звернулася по допомогу зі стресовою реакцією.

В одному з портів Одещини стався витік олії

Зранку 10 квітня російські окупаційні війська атакували портову інфраструктуру Одеської області. Внаслідок влучання дрона зафіксовано пошкодження резервуару з олією.

Орест Мандзій очолив Державну митну службу України

Уряд призначив головою Державної митної служби Ореста Мандзія

Кабінет міністрів України офіційно призначив Ореста Мандзія головою Державної митної служби. Його кандидатура була відібрана за результатами відкритого конкурсу, який завершився наприкінці березня.

США продовжили послаблення санкцій на російську нафту

Адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила зберегти спеціальні винятки, які дозволяють купувати російську нафту в обмежених обсягах. Як зазначає Reuters, Міністерство фінансів США планує офіційно оголосити про продовження санкційних послаблень уже найближчим часом.

