Російське судно з українським зерном залишило порт Ізраїлю

Єгор Голівець
Ізраїль дозволив судну Abinsk зайти до порту Хайфа
Київ вимагав арешту вантажу з окупованих територій, однак корабель встиг вийти з Хайфи до рішення влади

Ізраїль дозволив російському судну з вантажем зерна, яке Україна вважає вивезеним з тимчасово окупованих територій, залишити порт Хайфи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис журналіста Axios Барака Равіда.

За словами Равіда, очільник ізраїльського МЗС Гідеон Саар надіслав повідомлення українському колезі, в якому зазначив, що затримати судно вже неможливо, оскільки воно залишило порт Хайфи.

Журналіст також стверджує, що ізраїльська сторона знала про це судно приблизно за два тижні до його прибуття. Крім того, за словами Равіда, високопоставлені українські посадовці чітко донесли до Ізраїлю вимогу конфіскувати вантаж пшениці.

Йдеться про судно ABINSK, яке 14 квітня отримало дозвіл зайти до порту Хайфи. До цього корабель очікував рішення із 23 березня.

16 квітня Міністерство закордонних справ України закликало арештувати партію зерна, яку, за даними Києва, вивезли з тимчасово окупованих територій України та доставили до Ізраїлю цим судном.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів переговори з очільником Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі. Він повідомив, що Каїр більше не прийматиме експортоване Росією зерно з тимчасово окупованих територій України.

До слова, протягом липня-березня 2025/2026 маркетингового року Україна продемонструвала нову тенденцію на ринку зернопереробки: при стабільних обсягах продажу власного борошна за кордон, країна почала активніше закуповувати іноземну продукцію.

Читайте також:

Читайте також

Ліванці почали повертатися додому
Reuters: Ізраїль і Ліван розпочали режим припинення вогню
Сьогодні, 03:01
ГУР розкрило 48 «медичних» заводів РФ, що працюють на війну
ГУР викрило схему РФ: зброю виробляють під виглядом медичного обладнання
15 квiтня, 10:45
Корабель зазнав серйозних пошкоджень, загорівся, а після спроб буксирування затонув 14 квітня
Україна чотири роки тому знищила крейсер «Москва»: військові показали унікальні кадри (відео)
13 квiтня, 15:00
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга
Великоднє перемир’я: Сибіга оцінив шанси дотримання ворогом
10 квiтня, 10:54
50-річний Євсєєв очолює «Динамо» із грудня 2025 року
12 матюків за 37 секунд. Російський тренер отримав штраф за нецензурну лексику
9 квiтня, 17:48
Кремль вводить нові обмеження для бізнесу
Кремль запустив нові побори з бізнесу: шукають мільярди на фронт
27 березня, 21:26
Росіни завдали повторного удару по Сумах та поцілили у рятувальників
Окупанти вдарили по рятувальниках у Сумах (фото)
22 березня, 10:42
Ілля Ремесло підтримував війну проти України, але розчарувався в Путіні
Блогер Ілля Ремесло, який виступив проти Путіна, опинився у божевільні
19 березня, 16:12
20-річний Родін виступає у танцях на льоду разом з Дарією Грімм
Перспективний фігурист відмовився змагатися за Росію
17 березня, 17:39

Трамп вийшов із себе під час розмови з Іраном: сенатор здивував заявою
Трамп вийшов із себе під час розмови з Іраном: сенатор здивував заявою
РФ розгорнула три таємні бази: призначення об’єктів невідоме
РФ розгорнула три таємні бази: призначення об’єктів невідоме
Молдова взялася за війська РФ у Придністров’ї: ухвалено жорстке рішення
Молдова взялася за війська РФ у Придністров’ї: ухвалено жорстке рішення
США та Іран загрузли в переговорах: названо строк нової угоди
США та Іран загрузли в переговорах: названо строк нової угоди
Дрон РФ влетів у країну НАТО під час нічної атаки
Дрон РФ влетів у країну НАТО під час нічної атаки

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
Вчора, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
