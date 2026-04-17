Російське судно з українським зерном залишило порт Ізраїлю

Київ вимагав арешту вантажу з окупованих територій, однак корабель встиг вийти з Хайфи до рішення влади

Ізраїль дозволив російському судну з вантажем зерна, яке Україна вважає вивезеним з тимчасово окупованих територій, залишити порт Хайфи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис журналіста Axios Барака Равіда.

За словами Равіда, очільник ізраїльського МЗС Гідеон Саар надіслав повідомлення українському колезі, в якому зазначив, що затримати судно вже неможливо, оскільки воно залишило порт Хайфи.

Журналіст також стверджує, що ізраїльська сторона знала про це судно приблизно за два тижні до його прибуття. Крім того, за словами Равіда, високопоставлені українські посадовці чітко донесли до Ізраїлю вимогу конфіскувати вантаж пшениці.

Йдеться про судно ABINSK, яке 14 квітня отримало дозвіл зайти до порту Хайфи. До цього корабель очікував рішення із 23 березня.

16 квітня Міністерство закордонних справ України закликало арештувати партію зерна, яку, за даними Києва, вивезли з тимчасово окупованих територій України та доставили до Ізраїлю цим судном.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів переговори з очільником Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі. Він повідомив, що Каїр більше не прийматиме експортоване Росією зерно з тимчасово окупованих територій України.

До слова, протягом липня-березня 2025/2026 маркетингового року Україна продемонструвала нову тенденцію на ринку зернопереробки: при стабільних обсягах продажу власного борошна за кордон, країна почала активніше закуповувати іноземну продукцію.