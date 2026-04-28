Росія готує нові наступальні операції. Зеленський назвав завдання України

Президент наголосив, що Україна має збільшувати втрати ворога, активніше використовувати дрони на фронті та розширювати удари по РФ

За словами глави держави, РФ планує наростити мобілізацію для продовження агресії проти України

Російське політичне керівництво планує подальші наступальні операції та готується залучити більше особового складу, і зокрема за рахунок розширення мобілізаційних процесів у Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Глава держави повідомив, що заслухав доповідь керівника Головного управління розвідки Олега Іващенка. «Маємо конкретні документи російського Генштабу, які підтверджують, що й самі окупанти визнають неспроможність виконати завдання свого політичного керівництва. Сили оборони України забезпечують знищення наступального потенціалу російської армії, причому показник безповоротних втрат окупантів уже близько 60% від загальних втрат», – каже він.

Водночас РФ збирається наростити мобілізацію, аби продовжувати агресію проти України. За словами президента, завданням України є подальше збільшення відсотка безповоротних втрат окупанта, ущільнення лінії застосування дронів на передовій та масштабування наших далекобійних санкцій проти російського виробництва зброї і нафтової галузі.

«Проінформуємо наших партнерів і про подальше опрацювання в Москві планів щодо операцій проти країн НАТО, а також спроб більшого втягування Білорусі в реалізацію російських завдань», – каже він.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Обговорювалися три ключові питання: наземні роботизовані комплекси (НРК) та їх масштабування, захист від балістичного озброєння та доповіді розвідок про стан економіки РФ.

До слова, від початку повномасштабної війни Сили оборони України більш ніж у 2,5 раза наростили дальність deep strike по тилу РФ. Якщо у 2022 році вдавалося уразити цілі приблизно на 630 км, то нині українські далекобійні засоби дістають ворога вже на відстані близько 1 750 км.