СБУ уразила нафтостанцію «Самара», важливу для експорту Urals

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
СБУ уразила нафтостанцію «Самара», важливу для експорту Urals
колаж: glavcom.ua

Безпілотники СБУ пошкодили п’ять резервуарів ємністю по 20 тис. кубометрів із сирою нафтою

Уночі 21 квітня безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки спричинили масштабну пожежу на лінійно-виробничо-диспетчерській станції «Самара» у населеному пункті Просвєт Самарської області РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела в СБУ.

На станції відбувається змішування високо- та низькосірчаної нафти з різних родовищ для формування експортного сорту Urals. Об’єкт є важливою складовою нафтотранспортної інфраструктури РФ. За попередніми даними, безпілотники СБУ пошкодили п’ять резервуарів ємністю по 20 тис. кубометрів із сирою нафтою.

фото з відкритих джерел (ілюстративне)

«Ураження таких вузлових станцій безпосередньо знижує здатність РФ формувати експортні партії нафти та виконувати контрактні зобов’язання. Порушується баланс сировини, зростають витрати на логістику й зберігання, а також виникають ризики зриву постачань. Як наслідок, Росія отримує дедалі менше доходів від продажу нафти, котрі може спрямовувати на війну проти України», – зазначив співрозмовник.

Нагадаємо, у ніч на 21 квітня в російському місті Новочеркаськ Ростовської області пролунали численні вибухи під час атаки безпілотників. У районі селища Персіановський в Октябрському районі сталося порушення роботи контактної мережі залізничного транспорту.

Як повідомив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар, уночі регіон зазнав масованої повітряної атаки. За його словами, російська ППО нібито знищила понад чотири десятки БпЛА в місті Таганрог та 11 районах.

До слова, зранку 18 квітня Самарська область РФ опинилася під масованою атакою безпілотників. Основний удар припав на місто Новокуйбишевськ.

