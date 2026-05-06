Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Україна змусила НАТО терміново переписати правила ведення війни

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Україна змусила НАТО терміново переписати правила ведення війни
НАТО готується до нових воєн за українським сценарієм
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

У Альянсі визнали, що масова та дешева зброя виявилась ефективнішою за «ідеальні» системи

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що досвід війни в Україні змушує Альянс переглядати підходи до створення озброєнь та військових технологій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

НАТО змінює підхід до озброєнь

За словами Рютте, сучасна війна показала: головним фактором ефективності є не технологічна досконалість, а швидкість виробництва, доступність і можливість масового застосування зброї.

Читайте також: 👉НАТО і Росія зійшлися у новому протистоянні в Північній Атлантиці

У НАТО дедалі частіше доходять висновку, що надмірна ставка на складні та дорогі системи призводить до затримок у виробництві та дефіциту озброєнь під час активних бойових дій.

«Недостатньо досконале рішення зараз краще, ніж ідеальне пізніше», – заявив генеральний менеджер Robin Radar USA Крістіан Брост.

Його компанія займається виробництвом радарів для виявлення безпілотників, які вже використовуються Україною та союзниками США.

Український досвід став орієнтиром

За словами Броста, український досвід показав ефективність простих, дешевих і швидких у виробництві рішень, які можна оперативно адаптувати до ситуації на фронті.

Подібний підхід починає поширюватися і на інші сегменти оборонної галузі НАТО, зокрема на системи боротьби з дронами.

У країнах Альянсу посилюється інтерес до дешевших технологій, включно з дронами-перехоплювачами, які можуть стати альтернативою дорогим системам протиповітряної оборони.

Ставка на швидкість і масштабування

Марк Рютте раніше вже заявляв, що НАТО занадто повільно впроваджує інновації через прагнення створювати максимально «ідеальні» рішення. На його думку, ключовим пріоритетом має стати швидкість виробництва та достатній рівень якості озброєння.

Представники української оборонної індустрії також наголошують, що в умовах війни вирішальну роль відіграє практичність та можливість швидкого масштабування виробництва.

Читайте також: 👉Одна з країн НАТО розпочала військове навчання поблизу Росії

Українська модель виробництва озброєнь, зокрема безпілотників, базується на короткому циклі модернізації та швидкому впровадженні змін за результатами бойового досвіду.

Захід готується до війни на виснаження

На цьому тлі країни НАТО та європейські держави дедалі частіше говорять про необхідність збільшення виробництва масового та недорогого озброєння.

Експерти вважають, що у випадку тривалого конфлікту саме баланс між сучасними технологіями та можливістю швидкого серійного виробництва стане головним викликом для оборонної промисловості Заходу.

Нагадаємо, що швейцарська розвідка вважає Росію найбільшою загрозою безпеці, стабільності та миру в Європі. У Берні переконані, що стратегічні цілі Кремля не обмежуються лише війною проти України. 

Читайте також:

Теги: росія Україна війна дрон НАТО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ізраїль погодився на перемир’я під тиском союзницьких домовленостей
Ізраїль підтримав перемир'я, але очікував більшого – CNN
8 квiтня, 03:49
Рютте обговорив із Трампом претензії США до союзників по НАТО
Рютте обговорив із Трампом претензії США до союзників по НАТО
9 квiтня, 02:57
Ворожий БпЛА поцілив безпосередньо в медичний автомобіль
На Сумщині росіяни атакували дроном «швидку», є постраждалі
12 квiтня, 08:19
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявив, що війна з Іраном завершена – Fox News
15 квiтня, 01:14
У відомстві пояснили, що прагнуть забезпечити доступ до нафти для країн, які її потребують
США дали зелене світло на продаж російської нафти: до коли діятиме виняток
18 квiтня, 09:59
НАТО спростувало можливість виключення Іспанії з Альянсу
НАТО відреагувало на заяви Трампа про виключення Іспанії з Альянсу
24 квiтня, 15:10
Володимир Зеленський і Рафаель Гроссі обговорили, які зусилля та ресурси потрібні для повноцінного відновлення конфайнменту
Зеленський та Гроссі побували на відкритті нової експозиції Національного музею «Чорнобиль»
26 квiтня, 16:59
Енергетики працюють у цілодобовому режимі, щоб стабілізувати енергосистему
Після атак ворога чотири області залишилися без світла
Вчора, 11:11
Окрім дронів, значний внесок робить артилерія
Втрати ворога. Сили оборони досягли стратегічного перелому, що вплине на хід війни
4 травня, 12:56

Соціум

ЗСУ вдарили по базі, де Росія готувала операторів дронів
ЗСУ вдарили по базі, де Росія готувала операторів дронів
Україна змусила НАТО терміново переписати правила ведення війни
Україна змусила НАТО терміново переписати правила ведення війни
Німеччина вдарила по головних символах російської пропаганди
Німеччина вдарила по головних символах російської пропаганди
Росія вже веде війну проти Європи? Розвідка Швейцарії забила на сполох
Росія вже веде війну проти Європи? Розвідка Швейцарії забила на сполох
Помер засновник CNN Тед Тернер
Помер засновник CNN Тед Тернер
У Єкатеринбурзі в коледжі обвалився дах (фото, відео)
У Єкатеринбурзі в коледжі обвалився дах (фото, відео)

Новини

Прокуратура Молдови оскаржила рішення суду щодо олігарха-втікача Плахотнюка
Сьогодні, 17:07
Країни ЄС видали росіянам сотні тисяч віз попри війну: ЗМІ назвали лідерів
Сьогодні, 16:41
Трамп пригрозив Ірану новими удари, якщо той не погодиться на угоду з США
Сьогодні, 16:02
Норвегія оголосила про нову допомогу Україні через PURL
Сьогодні, 15:15
Польща першою в ЄС отримала схвалення кредитної угоди на переозброєння
Сьогодні, 14:05
Дніпро оголошує 7 травня днем жалоби
Сьогодні, 13:52

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua