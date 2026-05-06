Україна змусила НАТО терміново переписати правила ведення війни

НАТО готується до нових воєн за українським сценарієм

У Альянсі визнали, що масова та дешева зброя виявилась ефективнішою за «ідеальні» системи

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що досвід війни в Україні змушує Альянс переглядати підходи до створення озброєнь та військових технологій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

НАТО змінює підхід до озброєнь

За словами Рютте, сучасна війна показала: головним фактором ефективності є не технологічна досконалість, а швидкість виробництва, доступність і можливість масового застосування зброї.

Читайте також: 👉НАТО і Росія зійшлися у новому протистоянні в Північній Атлантиці

У НАТО дедалі частіше доходять висновку, що надмірна ставка на складні та дорогі системи призводить до затримок у виробництві та дефіциту озброєнь під час активних бойових дій.

«Недостатньо досконале рішення зараз краще, ніж ідеальне пізніше», – заявив генеральний менеджер Robin Radar USA Крістіан Брост.

Його компанія займається виробництвом радарів для виявлення безпілотників, які вже використовуються Україною та союзниками США.

Український досвід став орієнтиром

За словами Броста, український досвід показав ефективність простих, дешевих і швидких у виробництві рішень, які можна оперативно адаптувати до ситуації на фронті.

Подібний підхід починає поширюватися і на інші сегменти оборонної галузі НАТО, зокрема на системи боротьби з дронами.

У країнах Альянсу посилюється інтерес до дешевших технологій, включно з дронами-перехоплювачами, які можуть стати альтернативою дорогим системам протиповітряної оборони.

Ставка на швидкість і масштабування

Марк Рютте раніше вже заявляв, що НАТО занадто повільно впроваджує інновації через прагнення створювати максимально «ідеальні» рішення. На його думку, ключовим пріоритетом має стати швидкість виробництва та достатній рівень якості озброєння.

Представники української оборонної індустрії також наголошують, що в умовах війни вирішальну роль відіграє практичність та можливість швидкого масштабування виробництва.

Читайте також: 👉Одна з країн НАТО розпочала військове навчання поблизу Росії

Українська модель виробництва озброєнь, зокрема безпілотників, базується на короткому циклі модернізації та швидкому впровадженні змін за результатами бойового досвіду.

Захід готується до війни на виснаження

На цьому тлі країни НАТО та європейські держави дедалі частіше говорять про необхідність збільшення виробництва масового та недорогого озброєння.

Експерти вважають, що у випадку тривалого конфлікту саме баланс між сучасними технологіями та можливістю швидкого серійного виробництва стане головним викликом для оборонної промисловості Заходу.

Нагадаємо, що швейцарська розвідка вважає Росію найбільшою загрозою безпеці, стабільності та миру в Європі. У Берні переконані, що стратегічні цілі Кремля не обмежуються лише війною проти України.