Вимагає $200 млн відшкодування: російський ГАЗ позивається до Volkswage

Раніше цього року ГАЗ подав два позови проти німецького автовиробника, вимагаючи відшкодування збитків

Російський автовиробник ГАЗ подав позов на суму близько $200,5 млн доларів проти німецького концерну Volkswagen. Росіяни заявили, що німці поставили під загрозу їхні інтереси, коли вирішили піти з російського ринку. Про це пише Reuters з посиланням на матеріали суду.

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Як зазначає агенство, раніше цього року ГАЗ подав два позови проти німецького автовиробника, вимагаючи відшкодування збитків на загальну суму близько 545 млн доларів. Тоді російський автовиробник також заявляв, що вихід Volkswagen з ринку РФ поставив під загрозу його інтереси.

Reuters додає, що Volkswagen готується до продажу своїх російських активів, включно зі своїм флагманським заводом у місті Калуга з річною виробничою потужністю 225 тисяч автомобілів. Однак рішення не можуть ухвалити через суперечку з ГАЗ.

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Volkswagen у березні 2023 року оголосив, що веде переговори про продаж своїх заводів у РФ. Зокрема, заводу в Калузі, який простоює з березня 2022 року.

Однак ГАЗ, з яким Volkswagen перестав співпрацювати минулого року, як здавалося, за спільною згодою, у березні 2023 року подав позов на колишнього німецького партнера.

За даними російського «Інтерфакс», 17 березня арбітражний суд Нижньогородської області наклав арешт на активи Volkswagen та заборонив йому будь-які «реєстраційні дії».

Цим самим, російський автовиробник забажав стягнути з Volkswagen близько 201 млн доларів, вважаючи це відшкодуванням збитків за розірвання контракту.