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Вимагає $200 млн відшкодування: російський ГАЗ позивається до Volkswage

Діана Гасюк
glavcom.ua
Вимагає $200 млн відшкодування: російський ГАЗ позивається до Volkswage
російський автовиробник подав позов проти Volkswagen
фото з відкритих джерел

Раніше цього року ГАЗ подав два позови проти німецького автовиробника, вимагаючи відшкодування збитків

Російський автовиробник ГАЗ подав позов на суму близько $200,5 млн доларів проти німецького концерну Volkswagen. Росіяни заявили, що німці поставили під загрозу їхні інтереси, коли вирішили піти з російського ринку. Про це пише Reuters з посиланням на матеріали суду.

Як зазначає агенство, раніше цього року ГАЗ подав два позови проти німецького автовиробника, вимагаючи відшкодування збитків на загальну суму близько 545 млн доларів. Тоді російський автовиробник також заявляв, що вихід Volkswagen з ринку РФ поставив під загрозу його інтереси.

Reuters додає, що Volkswagen готується до продажу своїх російських активів, включно зі своїм флагманським заводом у місті Калуга з річною виробничою потужністю 225 тисяч автомобілів. Однак рішення не можуть ухвалити через суперечку з ГАЗ.

Volkswagen у березні 2023 року оголосив, що веде переговори про продаж своїх заводів у РФ. Зокрема, заводу в Калузі, який простоює з березня 2022 року.

Однак ГАЗ, з яким Volkswagen перестав співпрацювати минулого року, як здавалося, за спільною згодою, у березні 2023 року подав позов на колишнього німецького партнера.

За даними російського «Інтерфакс», 17 березня арбітражний суд Нижньогородської області наклав арешт на активи Volkswagen та заборонив йому будь-які «реєстраційні дії». 

Цим самим, російський автовиробник забажав стягнути з Volkswagen близько 201 млн доларів, вважаючи це відшкодуванням збитків за розірвання контракту.

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Теги: арешт росіяни

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