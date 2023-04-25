Побиті газогін і лінії електропередач, є поранені: росіяни вдарили по Марганцю та Нікополю (фото)

У Нікополі пошкоджені приватне підприємство, багатоквартирний будинок, магазин та автівки

Сьогодні ввечері, 25 квітня, російські загарбники обстріляли Марганець та Нікополь Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждали двоє людей та пошкоджені адмінбудівлі. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram.

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«Сьогодні надвечiр ворог обстріляв Нікопольський район. Відкрив вогонь з важкої артилерії по Марганцю та Нікополю. У Марганці постраждали дві жінки – 64 і 77 років. Вони лікуватимуться амбулаторно», – зазначив Лисак.

За словами очільника Дніпропетровської ОВА, у місті пошкоджені дві адмінбудівлі. Руйнувань зазнали вісім приватних будинків, а також п'яти- та двоповерхівка. «Знищені двігосподарські споруди, 12 – понівечені. Побиті газогін та лінії електропередач. Загорівся гараж. Рятувальники вогонь вже приборкали», – уточнив Лисак.

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У Нікополі пошкоджені приватне підприємство, багатоквартирний будинок, магазин та автівки. Обстеження територій триває. Інформація уточнюється.

Триває 426-та доба широкомасштабної війни Росії проти України. Протягом доби російські окупанти завдали два ракетних ударів із ЗРК С-300 по центру мирного міста Куп’янськ Харківської області. Внаслідок цього є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано будівлю краєзнавчого музею, поруч якого немає жодного військового об’єкту та пошкоджено іншу цивільну інфраструктуру. Окрім того ворог завдав шість авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню в інших локаціях.