У Британії суд видав ордер на арешт ексдружини російського олігарха

Наталія Ротенберг має конфлікт із лондонською юридичною фірмою

Суд у Лондоні видав ордер на арешт колишньої дружини російського олігарха Аркадія Ротенберга – Наталії. Причиною стало те, що вона відмовилася платити своїм адвокатам по розлученню і не з'явилася в суді з розгляду позову юридичної фірми Candey. Про це повідомляє The Telegraph.

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Як зазначається, раніше суддя Ендрю Річі засудив її на три тижні в'язниці. Наталія Ротенберг могла уникнути ув'язнення, якби з’явилася до суду, але цього не сталося. Представники Candey в суді стверджували, що відповідачка ігнорує приписи суду та спроби компанії зв'язатися з нею.

Фірма намагається стягнути з Наталії Ротенберг 11,5 тисяч фунтів стерлінгів. Видання пише, що відповідачка не виплатила їх, коли відмовилася від послуг юристів, які представляли її інтереси під час розлучення з Аркадієм Ротенбергом.

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Стверджується, що спочатку суд став на бік дружини, але під час повторного розгляду адвокати не змогли довести, що зареєстрована на офшорну компанію нерухомість належить російському олігарху.

За даними The Telegraph, у 2022 році у Наталії Ротенберг було конфісковано її квартиру в Лондоні вартістю 8,7 млн фунтів стерлінгів через відсутність платежів з іпотеки.

Нагадаємо, що влада Кіпру заморозила рахунки юридичних та фізичних осіб, які допомагали російським олігархам обходити санкції.

До слова, СБУ наклала арешт на 18 млн кубометрів газу, який компанії проросійського олігарха Вадима Новинського зберігали у сховищах АТ «Укртрансгаз» та намагались відчужити на користь третіх осіб для уникнення санкцій РНБО.