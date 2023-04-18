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Снаряд влучив у будинок із людьми: росіяни завдали авіаудару по Луганщині, є загиблі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Снаряд влучив у будинок із людьми: росіяни завдали авіаудару по Луганщині, є загиблі
Унаслідок бомбардування росіян троє мирних мешканці загинули
фото ілюстративне

Протягом останніх кількох днів окупанти майже безперервно використовують тактичну авіацію для бомбардування деокупованих населених пунктів Сватівського району

Російські загарбники  завдали авіаудару по селу Новоєгорівка, що у Сватівському районі Луганської області. Окупанти влучили у житловий будинок, внаслідок чого є загиблі. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

«Ворожий снаряд влучив у приватний будинок, в якому перебували люди, виникла пожежа. На жаль, через щільний артобстріл, врятувати людей з-під завалів, що палали, не було можливості», – йдеться у дописі керівника області.

За інформацією Лисогора, внаслідок бомбардування росіян троє мирних мешканці загинули. Жінку 1977 року народження шпиталізували до Харкова. Вона отримала осколкові поранення шиї, рук та ніг.

Очільник ОВА наголошує, що протягом останніх кількох днів окупанти майже безперервно використовують тактичну авіацію для бомбардування деокупованих населених пунктів Сватівського району.

Нагадаємо, триває 419-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник зазнає чималих втрат, але продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію. Протягом доби на зазначених ділянках фронту відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. 

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Теги: пожежа окупанти Луганщина війна бомбардування будинок поранення Бахмут росіяни

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