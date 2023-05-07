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Ліквідація росіян продовжиться – Буданов прокоментував замах на Прилєпіна

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ліквідація росіян продовжиться – Буданов прокоментував замах на Прилєпіна
Очільник ГУР України Кирило Буданов
фото з відкритих джерел

Кирило Буданов відповів на запитання іноземних журналістів про нібито причетність українських спецслужб до ліквідації низки російських публічних прихильників війни проти України

Очільник ГУР України Кирило Буданов підкреслив, що ліквідація росіян, які причетні до повномасштабної війни та смертей українців продовжиться у будь-якій точці світу. Так він заявив про причетність українських спецслужб до ліквідації низки російських публічних прихильників війни проти України, зокрема, замах на Захара Прилєпіна 6 травня. Про це повідомляє пресслужба ГУР.

«Не продовжуйте цю тему. Все, що я прокоментую, це те, що ми вбивали росіян і будемо вбивати росіян будь-де на всьому світі до повної перемоги України», – підкреслив керівник ГУР.

Зокрема Буданов визнав, що російська федерація вміє діяти в інформаційному просторі, тому навіть уявну ракетну атаку на кремль московити показуватимуть як «перемогу», стверджуючи, мовляв, у такий спосіб запобігли найбільшій катастрофі в історії людства.

«Звучить як жарт, але росіяни сприймають такі дурниці» – пояснив генерал-майор Кирило Буданов.

Нагадаємо, Кирило Буданов вже заявляв, що російські окупанти, які вчинили воєнні злочини в Україні, будуть знайдені та знищені.

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Теги: окупанти автомобіль Кирило Буданов росіяни

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