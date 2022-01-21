Лукашенко пообіцяв транзит влади у Білорусі, але за однієї умови (відео)

Олександр Лукашенко розповів, коли і за яких умов готовий полишити владу

«Референдум відбудеться, народ підтримає Конституцію (якщо підтримає)»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв залишити крісло очільника країни упродовж найближчих двох років. Про це у Telegram повідомляє видання «Наша ніва».

Передати владу в країні білоруський диктатор планує після того, як в країні відбудеться референдум щодо внесення змін до Конституції.

«Референдум відбудеться, народ підтримає Конституцію (якщо підтримає). Рівно за цією Конституцією протягом, я думаю, двох років ми все відбудуємо. Буде тихо, спокійно, ніхто не перевертатиме автомобілі, мародерством займатиметься, спалювати, ображати ваших діточок. Буде все тихо, спокійно – і транзит, і решта буде», – зазначив керівник Білорусі.

Нагадаємо, у проєкті змін до Конституції Білорусі, який пропонує громадянам підтримати Олександр Лукашенко, зокрема, йдеться про усунення з тексту Основного закону рядків про нейтральний та без’ядерний статус держави.

Також нова редакція Конституції обмежує максимальний час перебування президента на посаді двома термінами, проте містить норму, яка дозволяє припустити «обнуління» попередніх термінів Лукашенка.

Раніше повідомлялося, що невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко очікує, що у новому союзі із Росією врахують усі помилки ЄС, а також залишать усе позитивне із Радянського Союзу.

Як відомо, нещодавно Олександр Лукашенко розповів про своє бачення білорусько-російської інтеграції, можливість розміщення в Білорусі ядерної зброї з РФ, а також приналежності Криму.

Раніше Лукашенко заявив, що всіма силами намагатиметься зробити Україну «нашою», від додав, що з РФ у найтіснішій зв’язці юридично, економічно і політично.

Зазначимо, що Лукашенко вважає себе «рідним братом» президента РФ Володимира Путіна за світоглядом. Він підкреслив, що саме останнім часом мав змогу переконатися «в дуже гарних стосунках» з Путіним.

Нагадаємо, що Лукашенко також наголосив, що у разі збройного конфлікту з Заходом і Україною Білорусь підтримає Росію.

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