США пригрозили Білорусі через Україну

Держдеп пригрозив Білорусі рішучою та швидкою відповіддю через ситуацію навколо України

Прессекретар держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати повідомили Білорусі, що та зіткнеться зі швидкою та рішучою відповіддю Заходу, якщо дозволить використати свою територію для нападу на Україну. Його виступ опублікований на офіційному каналі Держдепу на YouTube.

«В останні дні ми дали зрозуміти Білорусі, що якщо вона дозволить використовувати свою територію для атаки на Україну, то зіткнеться зі швидкою і рішучою відповіддю з боку США, наших союзників і партнерів», – заявив Прайс.

Він наголосив, що у разі погіршення ситуації навколо України, Північноатлантичний альянс може піти на нарощування своїх сил у країнах, що межують із Білоруссю.

Раніше невизнаний білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь зміцнює державний кордон із Україною.

За словами Лукашенка, в цей район направлений додатковий контингент збройних сил, а також підкреслив, що змушений це робити, «бо на кордоні з Україною у нас не краще, ніж із поляками».

Як повідомлялося напередодні, Міноборони Росії відправило на військові навчання в Білорусь винищувачі Су-35С. Як повідомляється на сайті Міноборони, «перевірка сил реагування Союзної держави пройде в два етапи».

На першому (до 9 лютого) буде виконано перекидання і створення в найкоротші терміни угруповань військ (сил) на території Республіки Білорусь, організація охорони і оборони важливих державних і військових об'єктів, охорона державного кордону в повітряному просторі, перевірка готовності і здатності чергових по ППО сил і засобів виконати завдання з прикриття важливих об'єктів на території Республіки Білорусь.

Тим часом Держдеп попереджає: Росія може напасти на Україну з території Білорусі. Держдеп нагадав, що в лютому Білорусь може змінити свою конституцію. Ці зміни, зокрема, фактично дозволять Росії розміщувати постійні гарнізонні сили на білоруській території, що стало б викликом європейській безпеці.

Відповідно, за інформацією США, позиції Лукашенка «ослабли, і можливо, не підлягають відновленню». Ситуація є настільки критичною, що Держдеп взагалі ставить під сумнів, чи бере Лукашенко участь у прийнятті рішень щодо використання білоруської території.

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