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    Росія відреагувала на пропозицію Байдена продовжити ядерний договір

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    Росія стверджує, що їй потрібен час для консультацій - Росія відреагувала на пропозицію Байдена продовжити ядерний договір
    Росія стверджує, що їй потрібен час для консультацій
    Скрін з фото ЕРА

    Офіційної пропозиції про продовження ядерного угоди поки немає

    Росія підтримала пропозицію президента США Джо Байдена подовжити дію договору про стратегічні наступальні озброєння, що обмежує кількість американської та російської стратегічної ядерної зброї. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ.

    За його словами, офіційної пропозиції про продовження ядерного угоди поки немає.

    «Росія виступає за збереження СНО-3 і за продовження цього договору, проте потрібен певний час для проведення відповідних переговорів, контактів», ‒ заявив він.

    Раніше повідомлялося, що Джо Байден має намір продовжить ядерну угоду на п’ять років.

    Зазначається, що попередній договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, який обмежує кількість розгорнутих ядерних озброєнь Вашингтона і Москви на рівні 1 550 одиниць з кожного боку, закінчується 5 лютого, якщо обидві сторони не погодяться зберегти його в силі.

    Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3) між США і Росією вступив в силу в лютому 2011 року.

    Зазначимо, адміністрація Дональда Трампа не була налаштована на продовження ядерного договору з РФ.

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    Теги: Росія США Джозеф Байден Путін ядерна зброя озброєння
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