Росія відреагувала на затримання в Україні бойовика під прикриттям

РФ в черговий раз звинуватила Україну в порушенні Мінських домовленостей

На Донбасі сьогодні затримали розвідника проросійських бойовиків, який прикривався формою СЦКК. Представник Росії в Тристоронній контактній групі Борис Гризлов заявив, що це ускладнить процес врегулювання конфлікту, пише «Тасс».

Гризлов в черговий раз звинуватив Україну в порушенні Мінських домовленостей. Цього разу, за словами представника РФ, українська сторона нібито порушила угоду про розведення сил і засобів на Донбасі.

«Така подія додатково загострює ситуацію на лінії зіткнення та ускладнює процес врегулювання конфлікту», – підкреслив Гризлов.

Нагадаємо, у середу, 13 жовтня, озброєні особи з пов'язками Спільного центру з контролю та координації під приводом розмінування здійснювали розвідку залишених Збройними силами України позицій поблизу Золотого. Проте виявилося, що громадянин РФ проводив розвідку під виглядом розмінування.

Оперативна група ЗСУ затримала одного військовослужбовця російських збройних формувань: громадянина РФ Косяка Андрія Валентиновича, 1978 року народження. У нього вилучили зброю та боєприпаси.

За даними української сторони, правоохоронні органи підозрюють цього росіянина у скоєнні у 2010 році важкого злочину відповідно до статті 115 КК України (умисне вбивство). Наразі тривають слідчі дії.

До слова, СБУ перехопила російський бойовий безпілотник на Донбасі.