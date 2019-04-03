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    Російські бойовики обстріляли українських військових під Новотроїцьким та Лебединським

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    Російські бойовики обстріляли українських військових під Новотроїцьким та Лебединським

    Втрат серед наших захисників немає

    Станом на 18.00 середи, 3 квітня, російсько-окупаційні війська двічі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.

    Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу Об'єднаних сил.

    «Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції наших військ у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»: зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів у районі населеного пункту Новотроїцьке; з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу села Лебединське», - зазначається у повідомленні.

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    Втрат серед наших захисників немає.

    На ворожі обстріли підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

    Слід також нагадати, що РФ загрожує «вжити заходів», якщо кораблі НАТО з’являться в акваторії Чорного моря. Москва зробила заяву у відповідь на плани НАТО забезпечувати безпечний прохід суден України через Керченську протоку, а також розширення масштабу повітряної розвідки в регіоні Чорного моря. 

    Тим часом у НАТО визнають прагнення України до членства в Альянсі. Раніше у місії України при НАТО заявили, що, поки Україна не є членом Альянсу, вона може запропонувати йому лише посилення рівня співробітництва.

    Як повідомлялося, фрегати НАТО побували в Одесі: опубліковані вражаючі фото з кораблів. У порт Одеси зайшли фрегат FFH333 «Торонто» Королівських військово-морських сил Канади та фрегат військово-морських сил Іспанії F81 «Санта Марія».

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    бойовики на Донбасі ЗСУ військові Україна
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