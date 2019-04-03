РФ загрожує «вжити заходів», якщо кораблі НАТО з’являться в акваторії Чорного моря



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У порт Одеси зайшли фрегат FFH333 «Торонто» Королівських військово-морських сил Канади та фрегат військово-морських сил Іспанії F81 «Санта Марія»

РФ зробила заяву у відповідь на плани НАТО забезпечувати безпечний прохід суден України через Керченську протоку

Росія вживатиме необхідних заходів у разі появи кораблів НАТО біля її берегів і в акваторії Чорного моря. Про це заявив голова комітету Держдуми з оборони Володимир Шаманов, повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що РФ зробила заяву у відповідь на плани НАТО забезпечувати безпечний прохід суден України через Керченську протоку, а також розширення масштабу повітряної розвідки в регіоні Чорного моря.

«Ми уважно будемо відстежувати ситуацію щодо кількості і класу кораблів, що виявлять бажання похизуватися біля російських берегів в акваторії Чорного моря. І будемо вживати відповідні заходи, як в акваторії моря, так і біля сухопутних кордонів», - сказав Шаманов.

Нагадаємо, що наміри Альянсу були озвучені 2 квітня на брифінгу для іноземних журналістів у Вашингтоні постійним представником США при НАТО Кей Бейлі Хатчінсон. Вона підтвердила, що голови зовнішньополітичних відомств НАТО, планують схвалити плани з забезпечення безпечного проходу суден України через Керченську протоку, а також розширення масштабів повітряної розвідки в регіоні Чорного моря.

Як повідомлялося, фрегати НАТО побували в Одесі: опубліковані вражаючі фото з кораблів. У порт Одеси зайшли фрегат FFH333 «Торонто» Королівських військово-морських сил Канади та фрегат військово-морських сил Іспанії F81 «Санта Марія».