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    У світі

    РФ загрожує «вжити заходів», якщо кораблі НАТО з’являться в акваторії Чорного моря

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    У порт Одеси зайшли фрегат FFH333 &laquo;Торонто&raquo; Королівських військово-морських сил Канади та фрегат військово-морських сил Іспанії F81 &laquo;Санта Марія&raquo; - РФ загрожує «вжити заходів», якщо кораблі НАТО з’являться в акваторії Чорного моря
    У порт Одеси зайшли фрегат FFH333 «Торонто» Королівських військово-морських сил Канади та фрегат військово-морських сил Іспанії F81 «Санта Марія»

    РФ зробила заяву у відповідь на плани НАТО забезпечувати безпечний прохід суден України через Керченську протоку

    Росія вживатиме необхідних заходів у разі появи кораблів НАТО біля її берегів і в акваторії Чорного моря. Про це заявив голова комітету Держдуми з оборони Володимир Шаманов, повідомляють росЗМІ.

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    Зазначається, що РФ зробила заяву у відповідь на плани НАТО забезпечувати безпечний прохід суден України через Керченську протоку, а також розширення масштабу повітряної розвідки в регіоні Чорного моря. 

    «Ми уважно будемо відстежувати ситуацію щодо кількості і класу кораблів, що виявлять бажання похизуватися біля російських берегів в акваторії Чорного моря. І будемо вживати відповідні заходи, як в акваторії моря, так і біля сухопутних кордонів», - сказав Шаманов.

    Нагадаємо, що наміри Альянсу були озвучені 2 квітня на брифінгу для іноземних журналістів у Вашингтоні постійним представником США при НАТО Кей Бейлі Хатчінсон. Вона підтвердила, що голови зовнішньополітичних відомств НАТО, планують схвалити плани з забезпечення безпечного проходу суден України через Керченську протоку, а також розширення масштабів повітряної розвідки в регіоні Чорного моря.

    Як повідомлялося, фрегати НАТО побували в Одесі: опубліковані вражаючі фото з кораблів. У порт Одеси зайшли фрегат FFH333 «Торонто» Королівських військово-морських сил Канади та фрегат військово-морських сил Іспанії F81 «Санта Марія».

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