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    Путін перейшов до «плану Б»

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    Путін намагатиметься зруйнувати Україну гібридними методами - Путін перейшов до «плану Б»
    Путін намагатиметься зруйнувати Україну гібридними методами

    Згоду на перемир'я Кремль спробує обміняти на послаблення санкцій

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    Что происходит

    1. После провала плана «А», предусматривавшего захват Киева и всей Украины, Путин перешел к плану «Б», который включает полную оккупацию территории Донецкой и Луганской областей, а также широкого коридора в Крым.

    2. Сделать это Кремлю нужно как можно скорее, пока в Украину не поступило тяжёлое вооружение из США и Великобритании (договоренности уже есть), а участившиеся отказы российских контрактников участвовать в войне не приняли массовый характер.

    3. После предполагаемой реализации плана «Б», Кремль собирается милостиво согласится на перемирие, чтобы закрепить контроль над захваченным. А параллельно, для отвода глаз будет вести бессмысленные переговоры с украинской стороной, которая эти захваты, конечно, не признает, но и нарушать перемирие тоже не станет, иначе на нее свалят ответственность за продолжение кровопролития. Согласие на перемирие Кремль попытается обменять на ослабление санкций.

    4. Путин продолжит пытаться разрушить Украину, но уже гибридным методами, включающими военные, информационные и политические провокации, а также будет всячески препятствовать восстановлению украинской экономики и инфраструктуры, сотрудничеству Украины с Западом.

    Сорвать этот план может только военное поражение Путина.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

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    Теги: росія окупанти війна путін путінський режим Україна окупація #stoprussia
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    Путін перейшов до «плану Б»