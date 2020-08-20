Біля будівлі ФСБ в Москві пройшов пікет на підтримку Навального, є затримані



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Сьогодні ввечері до будівлі ФСБ вийшли кілька десятків людей Фото: Avtozak Live

Тих, хто піднімав плакати або викрикував гасла на підтримку опозиціонера, поліція затримувала

Біля будівлі ФСБ в Москві пройшов пікет на підтримку опозиціонера Олексія Навального, який сьогодні був госпіталізований в Омську лікарню, імовірно, в результаті отруєння.

Про це повідомляє Telegram-канал Avtozak Live.

Зазначається, що сьогодні ввечері до будівлі ФСБ вийшли кілька десятків людей, серед яких були і представники ЗМІ. Тих, хто піднімав плакати або викрикував гасла на підтримку опозиціонера, поліція затримувала.

Відомо як мінімум про шість подібних випадків.

Як додає «Интерфакс», пікети на підтримку Навального пройшли і в інших російських містах, таких як Новосибірськ, Перм, Санкт-Петербург, Мурманськ.

Зокрема, в останньому затримали координатора місцевого штабу Навального Віолетту Грудіну, що вийшла з плакатом, на якому було написано, що опозиціонера отруїли.

Нагадаємо, Франція готова надати Навальному медичну допомогу і притулок.

Також Німеччина готова прийняти на лікування російського політика Олексія Навального, якщо буде таке звернення від РФ.

Як відомо, лікар Навального хоче евакуювати його до Європи.

Раніше повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.

Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай. Наразі Навальний у комі, але лікарі не впевнені, що його отруїли.

Повідомлялося, що Навальний перебуває в реанімації у важкому стані, його підключили до апарату ШВЛ.

За інформацією місцевих ЗМІ, Навальний кілька днів перебував в регіонах Сибіру. Спочатку він приїхав до Новосибірська, де, за відомостями видання, міг збирати матеріал для нового розслідування, а також зустрівся з волонтерами. Потім політик відправився до Томська.

Пасажир, який летів з російським опозиціонером Олексієм Навальним одним рейсом, опублікував запис з літака. На ньому чути крики пасажира, ймовірно, російського опозиціонера Олексія Навального, якому стало погано під час перельоту з Томська до Москви.