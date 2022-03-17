Обстріл окупантами Мерефи під Харковом: 15 людей загинули, 25 поранені

10 поранених людей знаходяться у важкому стані

Слідчі УСБУ в Харківській області під процесуальним керівництвом облпрокуратури розпочали досудове розслідування обстрілу Мерефи військовослужбовцями РФ, внаслідок якого загинули 15 людей, 25 були поранені. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

«За даними слідства, 17 березня 2022 року близько 3:30 ранку військовослужбовці РФ здійснили артилерійський обстріл м. Мерефи Харківського району, внаслідок чого зруйновано загальноосвітню школу та міський будинок культури. Загинуло 15 осіб. Поранено 25 осіб, 10 з них знаходяться у важкому стані. Роботи по розчищенню завалів продовжуються», – йдеться у повідомленні.

Кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст.438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством) КК України.

Нагадаємо, у ніч на 17 березня путінські рашисти завдали удар по місті Мерефа Харківської області. Внаслідок обстрілу постраждала школа, в будівлі сталася пожежа.

Як повідомлялося, Харків тримає оборону, ЗСУ не відступлять ні на метр.

Напередодні ЗСУ відбили атаку на Харків.

Як відомо, рашисти зруйнували у Харкові 48 шкіл та понад 600 будинків.