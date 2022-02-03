Міністр оборони оцінив кількість російських військових біля кордонів

За словами міністра, відбувається перекидання підрозділів РФ на полігони в окупованому Криму, Воронезькій області тощо

Російський військовий наземний контингент навколо кордонів України, включаючи Білорусь, а також на тимчасово окупованих територіях Криму та Донецької і Луганської областей складає близько 115 тисяч осіб. Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков на брифінгу.

«Наразі ми спостерігаємо за російськими підрозділами, які нараховують близько 115 тисяч наземного компоненту, враховуючи і територію Білорусі, і прилеглі райони Російської Федерації, тимчасово окуповані території ОРДЛО та Крим», – заявив глава Міноборони.

За словами міністра, відбувається перекидання підрозділів РФ на полігони в окупованому Криму, Воронезькій області тощо. Крім того, Резніков нагадав, що шість російських десантних кораблів із Північного Балтійського флоту продовжують здійснювати перехід Середземним морем і, за його даними, мають зайти до сирійського порту «Тартус».

Міністр оборони не виключив, що ці кораблі можуть використати подальшій маршрут у сторону Чорного моря.

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До слова, Ізраїль вважає, що ситуація між Україною та Росія не загострюватиметься найближчим часом.

Напередодні Білий дім заявив, що більше не вживатиме слово «imminent» (англ. – неминучий, загрозливий або такий, що нависає) для оцінки можливої загрози масштабного вторгнення РФ в Україну.

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