Російські війська обстріляли Донеччину: є загиблий та поранені
Загинув один мирний мешканець у Лимані
За його словами, загинув один мирний мешканець у Лимані. Також ще троє людей отримали поранення.
Окрім того, у Бахмуті медичну допомогу надали одній людині, яку поранили у Луганській області.
Зазначається, що наразі неможливо встановити кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, Центр протидії дезінформації при РНБО України закликає напередодні та під час 8-9 травня особливо поважними до сигналів повітряної тривоги.
Також у МВС попередили, що Путін планує 9 травня оголосити про анексію територій України.