Російські війська обстріляли Донеччину: є загиблий та поранені

Загинув один мирний мешканець у Лимані

У Донецькій області внаслідок обстрілу окупантами загинув один мирний житель. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, загинув один мирний мешканець у Лимані. Також ще троє людей отримали поранення.

Окрім того, у Бахмуті медичну допомогу надали одній людині, яку поранили у Луганській області.

Зазначається, що наразі неможливо встановити кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації при РНБО України закликає напередодні та під час 8-9 травня особливо поважними до сигналів повітряної тривоги.

Також у МВС попередили, що Путін планує 9 травня оголосити про анексію територій України.