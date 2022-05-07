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    Російські війська обстріляли Донеччину: є загиблий та поранені

    Окупанти обстріляли Донеччину - Російські війська обстріляли Донеччину: є загиблий та поранені
    Окупанти обстріляли Донеччину
    фото з відкритих джерел

    Загинув один мирний мешканець у Лимані

    У Донецькій області внаслідок обстрілу окупантами загинув один мирний житель. Про це повідомляєголова Донецької ОВА Павло Кириленко.

    За його словами, загинув один мирний мешканець у Лимані. Також ще троє людей отримали поранення.

    Окрім того, у Бахмуті медичну допомогу надали одній людині, яку поранили у Луганській області.

    Зазначається, що наразі неможливо встановити кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

    Нагадаємо, Центр протидії дезінформації при РНБО України закликає напередодні та під час 8-9 травня особливо поважними до сигналів повітряної тривоги.

    Також у МВС попередили, що Путін планує 9 травня оголосити про анексію територій України.

    Теги: росія МВС окупанти війна Україна Павло Кириленко окупація #stoprussia
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    Російські війська обстріляли Донеччину: є загиблий та поранені