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    Обстріл ТРЦ у Києві. Мережа розшукує тіктокера, який «навів» окупантів

    Це фото ТРЦ &laquo;Ретровіль&raquo;, опубліковане кілька днів тому, імовірно,&nbsp;допомогло росіянам завдати ракетного удару по торгівельно-розважальному центру - Обстріл ТРЦ у Києві. Мережа розшукує тіктокера, який «навів» окупантів

    Це фото ТРЦ «Ретровіль», опубліковане кілька днів тому, імовірно, допомогло росіянам завдати ракетного удару по торгівельно-розважальному центру

    фото: Facebook Сергія Наумовича

    Один із TikTok-юзерів викладав у мережу фото із військовою технікою на території ТРЦ «Ретровіль», знищеного пізніше російською ракетою

    Блогер Сергій Наумович знайшов у соцмережах світлину торгівельно-розважального центру «Ретровіль», яка могла стати причиною ракетного удару по ТРЦ. Про це Наумович написав на Facebook.

    «У ТРЦ «Ретровіль» прилетіло, бо хтось раніше у соцмережах виклав фотку з нашою технікою. Заради лайків», – повідомив блогер, опублікувавши фото, на якому було видно українську військову техніку на території торгівельно-розважального центру.

    Наумович закликав знайти людину, яка своєю фотографією, імовірно, допомога агресорам і «навела» їх на ТРЦ.

    Пізніше блогер оновив свій пост, повідомивши, що першоджерело світлини знайдено – це тіктокер, відомий під ніком @mr.artmeff. Втім, додав Наумович, цей аккаунт уже видалений.

    Сергій Наумович запропонував фінансову винагороду тому, хто допоможе знайти «навідника»: «Плачу $500 за будь-яку інформацію про цього автора в TikTok. ПІБ, адреса проживання, контактні дані».

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    Пізніше сам блогер видалив цю фото зі свого посту.

    Нагадаємо, учора, 20 березня, в Києві внаслідок влучання російської ракети загорівся торгівельно-розважальний центр «Ретровіль».

    На ранок стало відомо, що жертвами ракетного удару по «Ретровілю» стали восьмеро осіб. Також руйнування зазнав магазин для будівництва мережі Leroy Merlin, яка продовжує вести економічну діяльність на території країни-агресорки.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Обстріл ТРЦ у Києві. Мережа розшукує тіктокера, який «навів» окупантів