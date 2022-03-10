Матері ліквідованих російських солдат журяться, що їхні діти вбили мало українців

«Я була там 5 днів і за цей час поховали понад 40 людей»

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В соцсетях матери российских солдат пишут об огромных потерях в Украине, которые скрывает российское командование.

«Я ездила на опознание своего сына в Ростов-на-Дону. Вы себе не представляете какими партиями приходят ребята оттуда. Мой сын служил в 247дшп г. Ставрополя! Я была там 5 дней и за это время похоронили более 40 человек».

Но вместо того, чтобы проклинать свою конченую власть, которая послала детей умирать на позорную захватническую войну в чужую страну, эти тетки сокрушаются, что их дети убили мало украинцев.

Неизлечимые людоеды...

Джерело: блог Дениса Казанського

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