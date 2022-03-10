  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Денис Казанський
рус
    Думки вголос

    Матері ліквідованих російських солдат журяться, що їхні діти вбили мало українців

    Матері ліквідованих російських солдат журяться, що їхні діти вбили мало українців

    «Я була там 5 днів і за цей час поховали понад 40 людей»

    Мовою оригіналу

    В соцсетях матери российских солдат пишут об огромных потерях в Украине, которые скрывает российское командование.

    «Я ездила на опознание своего сына в Ростов-на-Дону. Вы себе не представляете какими партиями приходят ребята оттуда. Мой сын служил в 247дшп г. Ставрополя! Я была там 5 дней и за это время похоронили более 40 человек».

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Матері ліквідованих російських солдат журяться, що їхні діти вбили мало українців
    Матері ліквідованих російських солдат журяться, що їхні діти вбили мало українців

    Но вместо того, чтобы проклинать свою конченую власть, которая послала детей умирать на позорную захватническую войну в чужую страну, эти тетки сокрушаются, что их дети убили мало украинцев.

    Неизлечимые людоеды...

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія діти війна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Роман Павлюк
    Роман Павлюк

    IT-підприємець

    Антон Геращенко
    Антон Геращенко

    Заступник очільника МВС 

    Олексій Гончаренко
    Олексій Гончаренко

    Народний депутат

    Віктор Шлінчак
    Віктор Шлінчак

    Керівник проекту «Главком»

    Володимир В`ятрович
    Володимир В`ятрович

    Народний депутат

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Матері ліквідованих російських солдат журяться, що їхні діти вбили мало українців