Оксана Марченко про свої гріхи: «Лет сто надо работать, чтоб списали»

Оксана Марченко не знає, як готувати традиційний український борщ

Колишня телеведуча, кума російського президента та дружина одіозного політика Віктора Медведчука Оксана Марченко в черговій серії кінопроєкту «Паломница» зізналася, що їй треба працювати років сто, щоби очистити себе від гріхів.

У серії йдеться про те, як Марченко потрапила на кухню трапезної Києво-Печерської лаври. В епізоді вона допомагала варити борщ, зокрема нарізала буряк та кріп, чистила яблука та носила відра.

Марченко відверто дивувалася тим, як працівниці кухні готують свої страви. Наприклад, вона не знала, що мед допомагає зменшити запах риби. «Де це видано, щоби яблука були в борщі?», – вражено запитує вона. Мабуть, кума російського президента не знає, що в українській традиційній кухні здавна цю страву готують із яблуками.

Під час нарізання цибулі Марченко почала говорити про послушність. Працівниця кухні пожартувала, що під час такої роботи всі гріхи спишуться. «Ой, я не знаю. Тут напевне років сто треба працювати, щоби списалися», – сказала Марченко.

Нагадаємо, кума Володимира Путіна та дружина одіозного проросійського політика Віктора Медведчука Оксана Марченко презентувала свій авторський проєкт «Паломница». За її словами, на паломництво її благословив глава УПЦ (Московського патріархату) митрополит Онуфрій.

У серіалі «Паломница» знялись відвертий українофоб Борис Корчевніков. Він є гендиректором телеканалу «Спас», який пов’язаний із Російською православною церквою і який транслюватиме новий телепродукт Марченко.

Також у фільмі знімається намісник Києво-Печерської лаври, митрополит Вишгородський й Чорнобильський Павло. А ще людей повчатиме колишня соратниця Януковича Ганна Герман, яку Оксана Марченко вважає своїм політичним кумиром.

Боксер Олександр Усик з'явився в першій серії скандально відомого кінопроєкту «Паломница».

Нагадаємо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Раніше на Медведчука наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів.

Згодом Марченко оголосила про свій вступ до «Опозиційної платформи – «За життя». Себе та Віктора Медведчука назвала «майбутнім України».

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