Російський рубль падає на тлі зростання напруги на кордоні з Україною – Financial Times

За останній місяць рубль впав на 5%, досягнувши п’ятимісячного мінімуму

Російський рубль просів на тлі стягуванням військ РФ на кордон з Україною та посилення геополітичної напруженості, що пов'язана із загрозою нових санкцій США. Про це пише Financial Times.

За останній місяць рубль впав на 5%, досягнувши п’ятимісячного мінімуму – близько 77 рублів за долар.

«Падіння рубля протягом цього періоду було найсерйознішим серед валют країн, що розвиваються, крім турецької ліри», – йдеться в статті.

«Геополітика – це те, що зараз рухає валютним ринком – занепокоєння з приводу жорстких санкцій з боку США, яких було більш ніж достатньо протягом останніх тижнів», – заявила головний економіст інвесткомпанії «Ренесанс Капітал» по Росії і СНД, згадаємо також про загострення ситуації на Донбасі.

«Занепокоєння також вразило ринок суверенних облігацій Росії на тлі загрози американських санкцій у відповідь на хакерство SolarWinds, втручання Москви в президентські вибори 2020 року і отруєння і тюремне ув'язнення Олексія Навального», – пише FT.

До слова, нещодавно російський сенатор Сергій Калашніков запропонував зобразити президента Путіна на п'ятитисячній купюрі.

До слова, на початку минулого року російський рубль впав до рівнів лютого-березня 2016 року щодо долара США та євро. На його падіння тоді вплинуло здешевлення нафти через її надлишок у світі. Курс рубля склав 72,8025 руб/$.

До кінця 2020 року, 31 грудня, російська валюта ще опустилася у відношенні до долара: її падіння склало 16,7% до долара і 24,1% до євро у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. На закритті торгів 30 грудня курс долара виріс на 0,51%, до 74,42 руб., курс євро ‒ на 0,93%, до 91,52 руб. На закритті 2019 року долар коштував 61,99 руб. Пік 2020 року був зафіксований в березні ‒ 81,97 руб. (+ 32,2%).

Тим часом, як повідомляє українська розвідка, Росія за тиждень перекинула 250 військових на Донбас.

Як відомо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася. РФ кілька тижнів поспіль нарощує свої війська і техніку біля українських кордонів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до російського вторгнення.

Також за даними розвідки Міноборони України, Росія збільшує ударне угруповання навколо українських кордонів.

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