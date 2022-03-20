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    Події в Україні

    «Зав'язли скрізь»: терорист Гіркін критикує армію Росії, Кадирова і Путіна

    ФСБшник Гіркін &ndash; невтішно розповідає про ситуацію на фронті - «Зав'язли скрізь»: терорист Гіркін критикує армію Росії, Кадирова і Путіна
    ФСБшник Гіркін – невтішно розповідає про ситуацію на фронті
    фото з відкритих джерел

    Гіркін констатує, що «російські війська міцно «зав'язли» скрізь», а Путін навіть не натякає на загальну мобілізацію, без якої у росіян нічого не вийде

    Колишній полковник ФСБ і ексміністр оборони «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков) обурюється тим, що Росія втрачає час і можливості у війні з Україною. Про це він написав у соцмережі Вконтакте.

    Гіркін констатує, що «российские войска прочно «завязли» везде», а Путін навіть не натякає на загальну мобілізацію, без якої у росіян нічого не вийде.

    «Мобілізації немає. Вчора президент навіть словом не натякнув на її нагоду. А без мобілізації перемогу над т.зв. «Україною» отримати неможливо «від слова взагалі». ЗСУ, не дивлячись на постійні втрати, незабаром отримають до ладу десятки тисяч мобілізованих, а протягом кількох місяців їх кількість досягне 2-3 сотень тисяч. Зброю їм дадуть «дорогі західні партнери» – у будь-якій кількості, включаючи найсучаснішу. Вже посилають. Не за горами той момент, коли українське командування, що оправилося від першого шоку, кине свої війська в контратаки на найуразливіших (для наших військ) напрямках. І на цьому тлі в повітрі все більше відчувається мерзенний запашок «нової мінської зради». Все виразніше стає ясно, що у Кремлі більше не планують воювати до перемоги. От тільки не буде жодного «Мінська-3». Ще кілька тижнів «стояння» – і замість «взаємоприйнятного компромісу» (на який натякає гнусь Мединський) – «шановні українські партнери» знову вимагатимуть від Кремля беззастережної капітуляції. Тобто: вивести війська, здати Донбас, повернути Крим, а далі – платити і каятися. І тоді доведеться воювати далі. У набагато більш важких умовах і з набагато сильнішим противником», – прогнозує він.

    Терорист Стрєлков-Гіркін продовжує критикувати армію Росії, Кадирова і особисто Володимира Путіна.

    «Вчора він називав війну війною і визнавав, що ВСУ набагато сильніша за російських військових. Сьогодні вже обурюється, що «доблесні воїни» дон-дона не хочуть воювати. Не здивуюсь, якщо за тиждень він напише «Слава Україні» і прийде здаватися до СБУ», – написав народний депутат Олексій Гончаренко.

    В Україні Гіркін обвинувачується у теоризмі, порушенні законів та звичаїв війни та ще низці злочинів і оголошений у розшук.

    Нагадаємо, у небі Одещини українська ППО збила безпілотник окупантів.

    Також українські десантники знищили колону забезпечення окупантів (фото, відео).

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    Теги: росія окупанти ФСБ війна Олексій Гончаренко Україна Вконтакте безпілотник окупація #stoprussia
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    «Зав'язли скрізь»: терорист Гіркін критикує армію Росії, Кадирова і Путіна