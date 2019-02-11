Розгляд справи Савченко та Рубана перевели в Чернігів



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Надія Савченко та Володимир Рубан

Таким чином було задовільнено клопотання прокуратури про перенесення справи зі Слов'янського міського районного суду Донецької області у Чернігівський районний суд Чернігівської області

Справу депутата Верховної ради Надії Савченко та колишнього керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана перевели у Чернігів. Про це повідомив адвокат Валентин Рибін у Facebook.

Відповідне рішення сьогодні, 11 лютого, прийняв Верховний суд. Таким чином було задовільнено клопотання прокуратури про перенесення справи зі Слов'янського міського районного суду Донецької області у Чернігівський районний суд Чернігівської області.

«Верховний Суд дійсно це зробив! Володимир Рубан та Надія Савченко відправляються до Чернігова», − написав Рибін.

1 лютого генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що справу Савченко та Рубана хочуть перевести у Чернігів, бо там живуть більшість свідків.

Раніше прокуратура подала клопотання до Верховного суду щодо передачі справи депутата Верховної ради Надії Савченко та колишнього керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана до Чернігова. До цього справу перевели у Слов'янськ.

Сторона захисту просила перевести розгляд справи в Печерський райсуд Києва.

Раніше повідомлялося, що справу народного депутата України Надії Савченко та екс-керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана передали в Слов'янський міськрайонний суд Донецької області.

Напередодні, 29 січня, була визначена колегія суддів на чолі з Сергієм Проніним, які розглядають справу.

Раніше суд зобов'язав Савченко та Рубана ознайомитися з матеріалами справи до 20 січня

Генеральний прокурор України Юрій Луценко 2 серпня 2018 року заявив, що під час слідства у справі народного депутата Надії Савченко і керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана, яке вже завершено, зібрано всі необхідні докази, які підтверджують версію про підготовку масштабного теракту в центрі Києва. 8 березня минулого року правоохоронці затримали Рубана під час його спроби потрапити в Україну з так званої «ДНР».

Джерело: РБК-Україна