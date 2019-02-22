Розкрито схему незаконного ввезення елітних авто в Україну



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Авто з підробленими документами та номерами продавалися на території України

Проведено обшуки у службових приміщеннях Львівської митниці та за місцем проживання її посадових осіб

Співробітники Державного бюро розслідувань викрили схему незаконного ввезення в Україну елітних автомобілів через Львівську митницю.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

Слідчі бюро з'ясували, що автомобілі преміум-класу потрапляли в Україну в режимі тимчасового ввезення або з документами дипломатичних представництв іноземних держав.

«Тобто, не сплачувались обов'язкові митні платежі під час ввезення на митну територію України», - пояснюють у ДБР.

Також на автомобілі виготовлялися підроблені документи про митну вартість і походження, а номери вузлів і агрегатів перероблялися під наявні свідоцтва про право власності в автомайстерень.

Після цього, відзначають в ДБР, автомобілі з підробленими документами та номерами продавалися на території України.

«Зокрема, слідчі виявили факт незаконного ввезення автомобіля Mercedes, внаслідок чого державний бюджет недоотримав 658 тисяч гривень», - розповіли в ДБР.

Вже проведені обшуки в службових приміщеннях Львівської митниці та за місцем проживання її посадових осіб. Встановлюється кількість автомобілів, які були незаконно ввезені в Україну, і сума загального завданих збитків.

До слова, українець сплатив 766 тисяч гривень за розмитнення Porshe.

Як повідомив раніше президент Петро Порошенко, власники «євроблях» сплатили до бюджету більше 11 мільярдів.

Нагадаємо, що до Пенсійного фонду України від розмитнення автомобілів з єврономерами надійшло 5,58 млрд грн, з яких у 2019 році році - 4,71 млрд грн.

Як вже відомо, в Україні зміняться правила розмитнення «євроблях». Розмитнити автомобіль можна буде і після 22 лютого. Але заплатити доведеться більше. Так, якщо ви щойно завезли авто на єврономерах, то пільговим акцизом (зі знижкою в 50%) можете скористатися, якщо оформите транспортний засіб не пізніше, ніж за 90 днів. А якщо автомобіль з вами вже багато років, то скористатися такою пільгою можна до 22 лютого. Правда, парламентарії розглядають можливість цей період продовжити, але поки це лише пропозиція.

За даними Мінфіну, «євроблях» в Україні понад 630 тисяч.