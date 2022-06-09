Маріуполь: Окупанти задумали вигнати на мінні поля полонених (аудіо)

Затримані російськими окупантами українці ризикують стати живим засобом для розмінування територій

Окупанти обговорюють можливість «розмінувати» тимчасово окупований Маріуполь «природним методом», випустивши на мінні поля українських полонених. Переговори окупантів із згадкою про таку можливість оприлюднила СБУ.

«Обговорювався начебто момент: на допомогу вам чи місту Маріуполю на розмінування природним шляхом, або на окопи хочуть направити затриманих із Мелітополя», – каже своєму колезі співробітник російського ФСБ.

Військовослужбовець стверджує, що такий підхід уже узгоджено із місцевими колаборантами: «Наше керівництво продублювало коменданту області, всі в курсі. Головне – механізм продумати».

В СБУ уточнили, що говорячи про «механізм», окупанти мають на увазі, де утримувати і як годувати «робочу силу», щоб вона допомагала його кровожерливій «родінє».

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що на повне розмінування території України, де проходять чи проходили бойові дії, знадобиться до 10 років. За його словами, зараз майже половина території України забруднена нерозірваними боєприпасами. Наразі заміновано близько 300 тисяч квадратних кілометрів.

Наразі в окупованому Маріуполі продовжують розбирати завали багатоповерхівок після бомбардувань. У Маріуполі майже під половиною багатоповерхівок знаходять по 50-100 тіл загиблих, найбільше – під руїнами «хрущовок».



