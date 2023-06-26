Зеленський поінформував Дуду стосовно загрозливої ситуації на Запорізькій АЕС
Володимир Зеленський обговорив із президентом Польщі загрозливу ситуацію на ЗАЕС
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з польським колегою Анджеєм Дудою, зокрема розповів про загрозливу ситуацію, яку окупанти створили на Запорізькій АЕС. Про це Президент України повідомив у Телеграмі.
«Остання на сьогодні з розмов із нашими партнерами – із президентом Польщі Анджеєм Дудою. Обговорили останні події в Росії та те, як вони можуть вплинути на перебіг бойових дій і на безпекову ситуацію в регіоні», - зазначив Зеленський.
Президент додав, що розповів польському колезі про стан справ на полі бою та загрозливу ситуацію, яку окупанти створили на Запорізькій АЕС.
Як повідомлялося, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Білого дому Джо Байденом - йшлося про розширення оборонної співпраці з акцентом на далекобійних засобах ураження.
Зеленський також провів телефонну розмову з прем’єром Канади Джастіном Трюдо. Вони обговорили спробу заколоту «вагнерівців» у Росії та загрозливу ситуацію на Запорізькій АЕС.
До слова, Міністр оборони України Олексій Резніков провів переговори з очільником Пентагону Ллойдом Остіном. Обговорили бунт керівника ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина в РФ та український контрнаступ.
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