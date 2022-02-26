Відключення Росії від SWIFT: Угорщина готова підтримати санкції

Угорщина обурена, що її звинувачують у блокуванні відключення РФ від SWIFT

«Ми ніколи не виступали проти жодної з пропозицій щодо санкцій, ми не блокували і не блокуємо нічого», – стверджує Сіярто

В Угорщині відреагували на звинувачення її щодо блокування РФ від міжнародної банківської системи SWIFT. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив про підтримку цього кроку.

«І тепер брешуть, що Угорщина блокує частину санкцій проти Росії, наприклад щодо системи SWIFT. Нехай буде зрозуміло: це неправда! Ми ніколи не виступали проти жодної з пропозицій щодо санкцій, ми не блокували і не блокуємо нічого», – стверджує Сіярто.

Він заявив, що Угорщина хоче миру, і тому веде переговори з представниками російського та українського урядів щодо початку прямих переговорів у Будапешті.

Нагадаємо, європейські країни починають схилятися до повного відключення Росії від системи SWIFT.

Дмитро Кулеба увечері 25 лютого після розмови зі своїм італійським колегою Луїджі Ді Майо повідомив, що Італія підтримає відключення Росії від SWIFT. Водночас Угорщина на даний час не підтримує це рішення.

Президент України Володимир Зеленський повідомив після телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном, що він підтримує відключення Росії від SWIFT.

Сьогодні, 26 лютого, Кіпр підтримав відключення РФ від SWIFT.

Зазначимо, президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що поки в рамках санкцій США проти Росії за напад на Україну Москву не відключатимуть від міжнародної платіжної системи SWIFT. На цьому наголосив американський президент під час пресконференції 24 лютого.

SWIFT – високобезпечна платіжна мережа, яка з’єднує тисячі фінансових установ по всьому світу. Вилучення Росії з SWIFT зробить майже неможливим для фінансових установ пересилання грошей в країну або за її межі. Це серйозно вплине на російський бізнес з іноземними клієнтами і може завдати реальної шкоди економіці країни.

Станом на сьогодні кредитний рейтинг Росії знизився до «сміттєвого».