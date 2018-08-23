Розпочався суд у справі вбивства Ноздровської



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підозрюваний у вбивстві Ірини Ноздровської Юрій Россошанський

Справа щодо вбивства Ірини Ноздровської розглядається в Ірпінському міському суді

Ірпінський міський суд Київської області розпочав засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням Юрія Россошанського у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської.

На початку засідання суд поінформував учасників судового процесу про неявку потерпілих і запитав їхню думку щодо можливості розпочати підготовче засідання за відсутністю потерпілих. Сторона обвинувачення висловилася не проти початку засідання, сторона захисту послалася на розсуд суду.

«Заслухавши думки сторін, суд ухвалив: визнати за неможливим розпочати підготовче засідання за відсутності потерпілих, від яких надійшла заява з проханням не проводити засідання за їх відсутності», — йдеться в ухвалі суду.

Водночас суд вирішив розглянути клопотання прокуратури про продовження Россошанському терміну тримання під вартою строком на 60 діб до 23 жовтня 2018 року без визначення застави.

Раніше повідомилялося, що до Ірпінського міського суду Київської області надійшов обвинувальний акт щодо підозрюваного у вбивстві Ірини Ноздровської Юрія Россошанського.

Родина Ноздровської просить Верховний суд розглядати справу у Києві.

Як відомо, юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.

Вишгородський районний суд Київської області обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві юристки Юрію Россошанському у вигляді тримання під вартою.

Водночас захист родини Ноздровської сумнівається, що правозахисницю вбив Россошанський

У середині серпня обвинувачення Россошанського передали до суду.

Читайте матеріал «Главкома»: Вбивство Ірини Ноздровської. Усі подробиці

Джерело: УНН