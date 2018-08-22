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    Справу про вбивство правозахисниці Ноздровської перенаправили в Ірпінський суд

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    <p>Підозрюваний у вбивстві Ірини Ноздровської Юрій Россошанський</p> - Справу про вбивство правозахисниці Ноздровської перенаправили в Ірпінський суд

    Підозрюваний у вбивстві Ірини Ноздровської Юрій Россошанський

    Суд наголошує, що судове провадження «здійснюватиметься на засадах верховенства права»

    Кримінальне провадження щодо Юрія Россошанського, який обвинувачується у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської перенаправили до Ірпінського міського суду Київської області.

    Як повідомляє прес-служба суду, справа була передана з Вишгородського районного суду Київської області за ухвалою апеляційного суду Київської області.

    «До Ірпінського міського суду Київської області надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням Юрія Россошанського у вчиненні кримінального правопорушення за п.6 ч.2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів)», - йдеться в повідомленні.

    «Суд наголошує, що судове провадження з перевірки обґрунтованості поданого обвинувального акту здійснюватиметься на засадах верховенства права», - йдеться у повідомленні.

    Як відомо, юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП  і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.

    Вишгородський районний суд Київської області обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві юристки Юрію Россошанському у вигляді тримання під вартою.

    Водночас захист родини Ноздровської сумнівається, що правозахисницю вбив Россошанський

    У середині серпня обвинувачення Россошанського передали до суду.

    Читайте матеріал «Главкома» Вбивство Ірини Ноздровської. Усі подробиці

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