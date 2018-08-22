Справу про вбивство правозахисниці Ноздровської перенаправили в Ірпінський суд



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Підозрюваний у вбивстві Ірини Ноздровської Юрій Россошанський

Суд наголошує, що судове провадження «здійснюватиметься на засадах верховенства права»

Кримінальне провадження щодо Юрія Россошанського, який обвинувачується у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської перенаправили до Ірпінського міського суду Київської області.

Як повідомляє прес-служба суду, справа була передана з Вишгородського районного суду Київської області за ухвалою апеляційного суду Київської області.

«До Ірпінського міського суду Київської області надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням Юрія Россошанського у вчиненні кримінального правопорушення за п.6 ч.2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів)», - йдеться в повідомленні.

«Суд наголошує, що судове провадження з перевірки обґрунтованості поданого обвинувального акту здійснюватиметься на засадах верховенства права», - йдеться у повідомленні.

Як відомо, юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.

Вишгородський районний суд Київської області обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві юристки Юрію Россошанському у вигляді тримання під вартою.

Водночас захист родини Ноздровської сумнівається, що правозахисницю вбив Россошанський

У середині серпня обвинувачення Россошанського передали до суду.

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