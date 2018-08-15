Вбивство Ноздровської: обвинувачення Россошанського передали до суду



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Фото: Громадське Підозрюваний у вбивстві Ірини Ноздровської Юрій Россошанський

Россошанського правоохоронці затримали на початку січня 2018 року

Сьогодні, 15 серпня, прокуратура Київської області скерувала до суду обвинувальний акт відносно Юрія Россошанського, який обвинувачується у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Россошанського обвинувачують за статтею «умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю».

«15 серпня затверджено та скеровано до суду для розгляду по суті обвинувальний акт відносно Юрія Россошанського, який обвинувачується у вбивстві Ірини Ноздровської за п. 4 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю) КК України. Під час досудового розслідування отримано висновки судово-медичної експертизи, які вказали на чисельні ножові поранення у потерпілої, що стало підставою для зміни раніше повідомленої йому підозри», – нагадали в ГПУ.

За клопотанням прокуратури, під час досудового розслідування він перебував під вартою. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Як відомо, юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.

Вишгородський районний суд Київської області обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві юристки Юрію Россошанському у вигляді тримання під вартою.

Водночас захист родини Ноздровської сумнівається, що правозахисницю вбив Россошанський

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