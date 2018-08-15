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    Вбивство Ноздровської: обвинувачення Россошанського передали до суду

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    <div class="copy">Підозрюваний у вбивстві Ірини Ноздровської Юрій Россошанський</div> - Вбивство Ноздровської: обвинувачення Россошанського передали до суду
    Фото: Громадське
    Підозрюваний у вбивстві Ірини Ноздровської Юрій Россошанський

    Россошанського правоохоронці затримали на початку січня 2018 року

    Сьогодні, 15 серпня, прокуратура Київської області скерувала до суду обвинувальний акт відносно Юрія Россошанського, який обвинувачується у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської.

    Про це повідомляє прес-служба відомства.

    Россошанського обвинувачують за статтею «умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю».

    «15 серпня затверджено та скеровано до суду для розгляду по суті обвинувальний акт відносно Юрія Россошанського, який обвинувачується у вбивстві Ірини Ноздровської за п. 4 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю) КК України. Під час досудового розслідування отримано висновки судово-медичної експертизи, які вказали на чисельні ножові поранення у потерпілої, що стало підставою для зміни раніше повідомленої йому підозри», – нагадали в ГПУ.

    За клопотанням прокуратури, під час досудового розслідування він перебував під вартою. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

    Як відомо, юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП  і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.

    Вишгородський районний суд Київської області обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві юристки Юрію Россошанському у вигляді тримання під вартою.

    Водночас захист родини Ноздровської сумнівається, що правозахисницю вбив Россошанський

    Читайте матеріал «Главкома» Вбивство Ірини Ноздровської. Усі подробиці

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