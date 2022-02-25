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    У Білорусі помічено колону чеченських військових (фото)

    Місто Брест знаходиться біля кордону з Україною&nbsp; - У Білорусі помічено колону чеченських військових (фото)

    Місто Брест знаходиться біля кордону з Україною 

    фото з відкритих джерел

    Колона позначена символом «V»

    У місті Бресті, яке знаходиться на південному заході Білорусі, була помічена колона військових машин, яка позначена символом «V».

    Як повідомляють, цими машинами в Україну їдуть чеченці.

    Нагадаємо, диверсантів, які викрали авто і переодяглися у Києві в форму ЗСУ, знешкоджено.

    Як повідомлялося, на Оболоні російські окупанти захопили авто ЗСУ і рухалися до центру столиці.

    Відомо, що диверсійно-розвідувальні групи збройних сил РФ використовували автомобільну техніку, захоплену у Національної гвардії України, для глибокого проникнення у тил українських позицій. Зокрема, вороги взяли два ББМ «Козак», три КРАЗИ та ГАЗ-66. Крім цього, окупанти одягнені у військову форму ЗСУ.

    Як відомо, військові підірвали під Києвом мости, щоб зупинити ворога (фото). Також повідомлялося, окупанти спробують прорватися на танках до Києва.

    Станом на ранок російські окупаційні війська перебувають поблизу Києва. Наразі можливим є захід противника у навколишні населені пункти на Київщині. Йдеться про Ворзель.

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    Теги: Білорусь окупанти ЗСУ війна військові
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    У Білорусі помічено колону чеченських військових (фото)