Гостомель: поліція виявила 11 убитих цивільних, на них тренувалися снайпери орків (відео)
Тіла убитих мирних жителів стягли в гараж
У Гостомелі в одному з гаражів на вулиці Святопокровській, поліція виявила 11 убитих цивільних. Про це повідомив колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
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«Місцеві жителі кажуть, снайпери орків тренувалися, розстрілюючи людей… а потім стягли вбитих у гараж», – написав Арсен Аваков.
Звільнені від окупантів міста Буча та Гостомель перетворилися на картинку із постапокаліптичного фільму жахів.
За 35 днів окупації в Гостомелі зникли безвісти понад 400 людей.
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