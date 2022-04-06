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    Події в Україні

    Гостомель: поліція виявила 11 убитих цивільних, на них тренувалися снайпери орків (відео)

    У Гостомелі рашисти знущалися над мирними мешканцями - Гостомель: поліція виявила 11 убитих цивільних, на них тренувалися снайпери орків (відео)
    У Гостомелі рашисти знущалися над мирними мешканцями
    фото з відкритих джерел

    Тіла убитих мирних жителів стягли в гараж

    У Гостомелі в одному з гаражів на вулиці Святопокровській, поліція виявила 11 убитих цивільних. Про це повідомив колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

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    «Місцеві жителі кажуть, снайпери орків тренувалися, розстрілюючи людей… а потім стягли вбитих у гараж», – написав Арсен Аваков.

    Звільнені від окупантів міста Буча та Гостомель перетворилися на картинку із постапокаліптичного фільму жахів.

    За 35 днів окупації в Гостомелі зникли безвісти понад 400 людей.

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    Теги: росія окупанти міністр Арсен Аваков війна Україна поліція окупація гараж #stoprussia
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    Гостомель: поліція виявила 11 убитих цивільних, на них тренувалися снайпери орків (відео)