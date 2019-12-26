РПЦ остаточно розриває взаємини з Олександрійським патріархом Феодором
Парафії РПЦ в Африці виведені рішенням синоду РПЦ з підпорядкування Олександрійського патріархатуРосійська православна церква припиняє поминання патріарха Олександрійського Феодора II у зв'язку з визнанням ним Православної церкви України. Про це в четвер, 26 грудня, написав у своєму Telegram-каналі голова синодального відділу із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Московського патріархату Володимир Легойда.
Він повідомив, що сьогоднішньою постановою синоду РПЦ розривається молитовне і євхаристійне спілкування з патріархом Олександрійським Феодором. При цьому церковне спілкування з архієреями Олександрійської православної церкви зберігається (крім тих, хто підтримав визнання Української православної церкви).
У рішенні також підкреслюється, що РПЦ призупиняє діяльність представництва (подвір'я) Олександрійського патріархату при Московському патріаршому престолі, а представництво патріарха Московського і всієї Русі при Патріархові Олександрійському перетворює в прихід РПЦ в Каїрі.
Легойда також повідомив, що парафії РПЦ в Африці виведені рішенням синоду РПЦ з підпорядкування Олександрійського патріархату і наділені ставропігійним статусом (підпорядковані безпосередньо патріархові Московському і всієї Русі).
Разом з тим, Легойда висловив надію, що рішення патріарха Олександрійського Феодора II про визнання УПЦ може бути переглянуто.
Нагадаємо, 8 листопада Олександрійська православна церква визнала УПЦ. Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор II на літургії згадав ім'я Митрополита Епіфанія.
Також у кінці листопада повідомлялося, що Болгарська церква почала згадувати УПЦ в літургії. А 12 жовтня Елладська православна церква першою визнала автокефалію Української православної церкви і офіційно почала спілкування з помісною церквою України.
Також на початку грудня Московська церква в Україні розірвала стосунки з церквами Греції та Олександрії слідом за РПЦ.