Руслана Лижичко приєднається до журі популярного українського шоу

Руслана Лижичко буде четвертим суддею на шоу «Україна має талант»

Автори талант-шоу мають намір запрошувати різних суддів

Канал СТБ готується до прем'єри нового сезону талант-шоу «Україна має талант». Про це йдеться в Іnstagram stbua.

Нещодавно автори проєкту оприлюднили інформацію про те, хто буде серед трьох нових суддів, а також повідали, хто стане ведучим.

Тепер же стало відомо, що до членів журі, а саме Сергія Притули, Ксенії Мішиної та Євгена Кота приєднається запрошена суддя. Нею стане українська співачка, переможниця «Євробачення-2004» Руслана Лижичко.

Автори талант-шоу мають намір запрошувати різних суддів.

На каналі зазначили, що ними будуть «люди, яких українці називають гордістю країни». А саме олімпійські чемпіони та зірки, завдяки яким прапор України піднімався на різних міжнародних аренах.

Нагадаємо, що незабаром в ефір вийде новий сезон шоу «Україна має талант». Організатори оголосили основний склад журі. Ними стали Сергій Притула, Ксенія Мішина та Євген Кот.

Додамо, що міський голова Львова Андрій Садовий запропонував Сергію Притулі покерувати Львовом.

Як повідомлялося, український політик та телеведучий Сергій Притула вирішив знову стати студентом.

Тим часом, українська співачка і продюсерка Руслана Лижичко красиво попозувала під час відпочинку на катері в гирлі Дунаю.