Саакашвілі допитали у справі розстрілів на Майдані

У середу на Саакашвілі чекають ще два допити

У вівторок, 9 січня, екс-президента Грузії, лідера «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі допитали у прокуратурі у справі розстрілів на Майдані у лютому 2014 року. Про це сам Саакашвілі повідомив у Facebook. За його словами, він провів на допиті дві години. [READ_MORE] «Вчора я провів дві години на допиті в прокуратурі у



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Михайло Саакашвілі

У середу на Саакашвілі чекають ще два допити

У вівторок, 9 січня, екс-президента Грузії, лідера «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі допитали у прокуратурі у справі розстрілів на Майдані у лютому 2014 року. Про це сам Саакашвілі повідомив у Facebook.

За його словами, він провів на допиті дві години.

«Вчора я провів дві години на допиті в прокуратурі у справі розстрілів на Майдані у зв'язку з «фактами», наведеними в передачі на італійському каналі друга Путіна Берлусконі, про те, що я наказав «грузинським снайперам» розстрілювати людей», - написав Саакашвілі.

Він зазначив, що «слідчі були дуже доброзичливі та професійні».

Саакашвілі також повідомив, що сьогодні зранку у нього ще два допити.

Нагадаємо, Служба безпеки України викликала на допит Сааакашвілі на 10 січня.

Йому інкримінують сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності (ч. 2. ст. 256 Кримінального кодексу України). 11 грудня Печерський районний суд Києва відпустив Саакашвілі на час розслідування, не обравши йому запобіжного заходу.

Раніше Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

За інформацією ГПУ, експертиза підтвердила автентичність голосів на запису розмови Саакашвілі і Курченка.