Саакашвілі ризикує переграти на демократії правової системи - ГПУ

Дії Саакашвілі розширюють маневр для правоохоронців

Кожна дія колишнього глави Одеської ОДА, екс-президента Грузії, лідера «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі протягом останнього часу тільки розширює маневр для правоохоронців. Про це в інтерв'ю «5 каналу» заявив заступник генерального прокурора України Євген Єнін. [READ_MORE] «На сьогодні ми чітко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Михайло Саакашвілі

Дії Саакашвілі розширюють маневр для правоохоронців

Кожна дія колишнього глави Одеської ОДА, екс-президента Грузії, лідера «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі протягом останнього часу тільки розширює маневр для правоохоронців. Про це в інтерв'ю «5 каналу» заявив заступник генерального прокурора України Євген Єнін.

«На сьогодні ми чітко зорієнтовані на максимально повне дотримання норм процесуального закону. Саме тому використання чинних правових норм і принципів дає певну свободу маневру Саакашвілі. Найголовніше для нього – не переграти на демократії чинної правової системи в Україні, оскільки кожна його дія, особливо протягом останніх тижнів, лише розширює маневр для правоохоронців», – сказав заступник генпрокурора.

Як повідомлялося, Саакашвілі відмовляється надавати слідству зразки свого голосу для експертизи аудіозаписів його переговорів з бізнесменом Сергієм Курченком.

Нагадаємо, Служба безпеки України викликала на допит Сааакашвілі на 10 січня.

Йому інкримінують сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності (ч. 2. ст. 256 Кримінального кодексу України). 11 грудня Печерський районний суд Києва відпустив Саакашвілі на час розслідування, не обравши йому запобіжного заходу.

Раніше Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

За інформацією ГПУ, експертиза підтвердила автентичність голосів на запису розмови Саакашвілі і Курченка.



