Саакашвілі запевняє, що повернеться в Україну «вже зовсім скоро»

Саакашвілі пообіцяв, що повернеться в Україну «набагато раніше, ніж через три роки»

Адвокати Михайла Саакашвілі оскаржуватимуть рішення прикордонної служби про заборону в’їзду в Україну їх підзахисному. Про це йдеться у повідомленні прес-служби партії «Рух Нових Сил». «На нашу думку дане рішення незаконне, оскільки в ньому знову ж таки дублюють рішення ДМС і влади, на основі яких у незаконний



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Михайло Саакашвілі

Саакашвілі пообіцяв, що повернеться в Україну «набагато раніше, ніж через три роки»

Адвокати Михайла Саакашвілі оскаржуватимуть рішення прикордонної служби про заборону в’їзду в Україну їх підзахисному.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби партії «Рух Нових Сил».

«На нашу думку дане рішення незаконне, оскільки в ньому знову ж таки дублюють рішення ДМС і влади, на основі яких у незаконний спосіб був затриманий й вивезений Михайло Саакашвілі. На момент викрадення у Михайла Саакашвілі був легальний статус перебування в Україні, була подана касація щодо додаткового захисту, діяла довідка на перебування в Україні. Тому ми це будемо оскаржувати у адміністративному суді», - заявив адвокат Руслан Чорнолуцьий.

Також повідомляється, що Саакашвілі планує повернутися в Україну.

«Я повернуся додому в Україну вже зовсім скоро, набагато, набагато раніше, ніж через три роки», - сказав Саакашвілі.

Як відомо, Саакашвілі заборонили в'їзд в Україну до 2021 року.

Нагадаємо, в липні 2017 року президент України Петро Порошенко своїм указом позбавив Саакашвілі українського громадянства, коли той перебував в США.

Як повідомляв «Главком», Саакашвілі перейшов польсько-український кордон ввечері 10 вересня 2017 року. Кордон прикордонників прорвали прихильники Саакашвілі, які буквально внесли його на український бік кордону.

Генпрокурор пообіцяв притягнути до відповідальності організаторів прориву кордону в «Шегинях» та заявив, що прихильники Саакашвілі знищують державу. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Саакашвілі натомість заявляв, що він і його прихильники не порушували закон на пункті пропуску «Шегині».

Наприкінці 2017 року Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

12 лютого 2018 року українські прикордонники затримали Саакашвілі у київському ресторані «Сулугуні» і літаком депортували до Варшави.