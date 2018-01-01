Саакашвілі заявив, що його хочуть вбити та назвав ім’я замовника

Саакашвілі переконує, що полковник ФСБ та екс-міністр держбезпеки Грузії Ігор Гіоргадзе погрожує його вбити

Колишній очільник Одеської ОДА та лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі переконує, що полковник ФСБ та екс-міністр держбезпеки Грузії Ігор Гіоргадзе погрожує його вбити. Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook. Так, за словами політика, Гіоргадзе на початку 90-х років XX століття вже був організатором



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Саакашвілі переконує, що полковник ФСБ та екс-міністр держбезпеки Грузії Ігор Гіоргадзе погрожує його вбити

Колишній очільник Одеської ОДА та лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі переконує, що полковник ФСБ та екс-міністр держбезпеки Грузії Ігор Гіоргадзе погрожує його вбити.

Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.

Так, за словами політика, Гіоргадзе на початку 90-х років XX століття вже був організатором гучного теракту проти другого грузинського президента Едуарда Шеварднадзе та робив це за завданням Москви.

«Тоді Шеварднадзе дивом врятувався, але багато людей постраждало. Зараз з Москви, на декількох російських каналах, він загрожує мене вбити. Мабуть, тимчасово досягнувши своєї мети вислати мене з України, Путін зараз хоче, щоб я і в Європі не особливо був активним, а більше був зайнятим власною безпекою», – підкреслює Саакашвілі.

Як доказ лідер «Руху нових сил» опублікував фрагмент інтерв’ю Гіоргадзе відомому телеведучому Леоніду Якубовичу, на якому той зазначає, що «з імовірністю у 80 відсотків і навіть у 85 відсотків Міхеїл Саакашвілі не помре своєю смертю».

«Я думаю, що ордер, який видала грузинська влада на переслідування Саакашвілі, все ж буде затребуваним, але якщо до цього часу Саакашвілі доживе. Є 15-20 відсотків, що він загальмує, що дуже-дуже сумнівно», – підкреслює на кадрах Гіоргадзе.

Як відомо, Саакашвілі заборонили в'їзд в Україну до 2021 року.

Нагадаємо, в липні 2017 року президент України Петро Порошенко своїм указом позбавив Саакашвілі українського громадянства, коли той перебував в США.

Як повідомляв «Главком», Саакашвілі перейшов польсько-український кордон ввечері 10 вересня 2017 року. Кордон прикордонників прорвали прихильники Саакашвілі, які буквально внесли його на український бік кордону.

Генпрокурор пообіцяв притягнути до відповідальності організаторів прориву кордону в «Шегинях» та заявив, що прихильники Саакашвілі знищують державу. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Саакашвілі натомість заявляв, що він і його прихильники не порушували закон на пункті пропуску «Шегині».

Наприкінці 2017 року Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

12 лютого 2018 року українські прикордонники затримали Саакашвілі у київському ресторані «Сулугуні» і літаком депортували до Варшави.