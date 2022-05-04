Сальдо зник? Окупанти показали нового гауляйтера Херсонщини

Стремоусов дає інтерв'ю пропагандистам, де його іменують «головою Херсонської ОВА»

Ще тиждень тому окупанти називали «головою Херсонської ОВА» колишнього мера Херсона Володимира Сальдо. Він у березні пішов з ними на співпрацю, провівши незаконне зібрання створеного рашистами псевдооргану влади «Комитета спасения «За мир и порядок».

Однак тепер Сальдо зник з інформаційного простору, і його вже не іменують головою ОВА. Замість нього у крісло посадили іншого державного зрадника – проросійського активіста Кирила Стремоусова. Про це стало відомо під час інтерв'ю Стремоусова виданню «Херсон24». Він розповів, що у місті скоро запрацюють школи естетичного виховання й навіть повідомив, що там навчатимуть двома мовами – російською й українською. Колаборант зауважив, що окупаційна влада «залишить культуру спілкування людей на території Херсонщини в тих рамках, які насправді їм звичні й підло збрехав, що дискримінації не буде». На відео Стремоусова підписали як «голову Херсонської ОВА».

Як відомо, окупанти спочатку призначили очільником Херсонщини Володимира Сальдо. Сальдо – депутат міськради від партії «Блок Володимира Сальдо» та мер Херсона з 2002 по 2012 роки. Він також балотувався до парламенту від «Партії регіонів» та отримав місце у парламенті сьомого скликання.

Хто такий Стремоусов

Стремоусов не одноразово потрапляв у скандали. Так, у 2010 році, як писали місцеві ЗМІ, він обманом примусив профспілку заводу імені Петровського у Херсоні захопити своє ж підприємство. «Активно» допомагав трудовому народу, а результати допомоги транслювали російські ЗМІ. Він відомий як організатор «Русских пробежек» у Херсоні.

Його ім’я згадують і у зв’язку із подіями 2013 року у Старій Збур’ївці Херсонської області. Тоді кілька осіб піддалися провокативним заявам, вирішили відмовитися від паспортів, податків і не визнавали чинну владу. Ці люди оголосили себе «громадою» і приїхали 1 березня 2014 року підіймати прапор «Русской весны» у Херсоні.

У квітні 2018 року Стремоусов разом із групою осіб намагався «відбити» у представників кримської СБУ затриманого на лінії розмежування активного учасника анексії Криму, депутата так званого «Евпаторийского городского совета» від «Единой России» Сергія Осьмініна. Його доставили до Херсонського міського суду, де йому мали обрати запобіжний захід. Про це заявив тодішній представник президента України у АР Крим Борис Бабін.

У травні 2020 року Кирило Стремоусов «засвітився» під час рейдерського захоплення будівлі «Херсонбуду». А у червні напав на журналіста онлайн-видання «Вгору» Дмитра Багненка.

У серпні 2020 року контррозвідники Служби безпеки України викрили діяльність агентурної мережі ФСБ Росії у Херсонській області, у межах операції у працівника видання «Медиа-поток» та блогера Кирила Стремоусова провели обшук, під час якого вилучили телефон і комп’ютери.

16 березня 2022 року місцеві колаборанти в будівлі Херсонської облради провели незаконне зібрання створеного окупантами псевдооргану влади «Комитета спасения «За мир и порядок» з метою переконання мешканців області у втраті здатності держави з управління регіоном та закликами до підтримки окупації РФ.

17 березня Херсонською обласна прокуратура відкрила проти Стремоусова процесуальне керівництво у кримінальному провадженні розпочатому за фактом надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України).

26 квітня у захопленій міській раді Херсона окупанти та колаборанти провели нараду, на якій призначили так званого «голову» Херсонської ОДА Володимира Сальдо та «голову» Херсонської міської адміністрації Олександра Кобеця. Стремоусова зробили «заступником голови Херсонської області».

Кирило Стремоусов зареєстрований на сайті «Миротворець», де його звинувачують у вчиненні усвідомлених діянь проти національної безпеки України, світу, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Нагадаємо, що у квітні окупанти розстріляли проросійського блогера Валерія Кулешова, який співпрацював зі Стремоусовим.