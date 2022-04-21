Блогера Кулешова в Херсоні розстріляли окупанти. Прокуратура відкрила справу

Кулешов з 2016 року активно співпрацював з іншим місцевим діячем Кирилом Стремоусовим, який у 2014 році підтримував «русскую вєсну» й був соратником нардепом дев'ятого скликання Іллі Киви

За версією слідства, Валерія Кулешова розстріляли 19 квітня

Херсонська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом розстрілу в Херсоні проросійського блогера й активіста Валерія Кулешова. За даними слідства, його вбили російські військові.

Правоохоронці з'ясували, що 19 квітня військовослужбовці Збройних сил Росії поблизу самовільно встановлених блокпостів у мікрорайоні ХБК міста Херсона завдали вогнепального поранення місцевому мешканцю. Куля пошкодила чоловіку стегнову артерію, внаслідок чого він помер.

У кримінальному провадженні вживається всіх можливих та належних заходів для встановлення обставин подій та причетних осіб.

Напередодні про убивство Кулешова повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хпань. Однак він заявляв, що інцидент стався о зранку 20 квітня, а не 19 квітня, як зазначає слідство. Убивство Кулешова 20 квітня підтвердив також його Telegram-канал.

За інформацією херсонського онлайн-видання «Мост», Кулешов з 2016 року активно співпрацював з іншим місцевим діячем Кирилом Стремоусовим, який у 2014 році підтримував «русскую вєсну» й був соратником нардепом дев'ятого скликання Іллі Киви.

«Мост» припускає, що «для росіян Кулешов у Херсоні грав роль активіста та лідера суспільної думки».

Нагадаємо, що після захоплення Херсону рашистськими військами саме партнер Кулешова Стремоусов очолив колабораціоністський «комітет спасіння».