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    Санкції в дії. Батончики Mars i Snickers зникнуть з магазинів у Росії і Білорусі

    Mars іде з Росії - Санкції в дії. Батончики Mars i Snickers зникнуть з магазинів у Росії і Білорусі
    Mars іде з Росії

    З Росії продовжують йти найвідоміші компанії світу

    Американська продовольча компанія Mars припиняє інвестиції до Росії через її агресію проти України. Про це йдеться у заяві гендиректора Mars Гранта Ріда.

    «З початку вторгнення ми припинили будь-яку активність у соціальних мережах у Росії та Білорусі, а також вирішили призупинити всю рекламу. Крім того, ми призупинили нові інвестиції в Росії», – йдеться у заяві Гранта Ріда.

    Бізнесмен повідомив, що Mars допомагає Україні продуктами харчування, а також компанія пожертвувала $2 млн для вирішення гуманітарної кризи.

    Нагадаємо, найбільш відомими і пізнаваними брендами компанії Mars є шоколадні батончики Mars, Snickers, Milky Way, Twix та цукерки M&M's, харчування для тварин Pedigree, Royal Canin, Sheba, соус Uncle Ben's.

    Як повідомлялося, ЄС і США запровадили найжорсткіші санкції проти Росії за агресію по відношенню до України. Як повідомлялося, відомі бренди оголосили Росії бойкот. Також Nestle призупиняє капітальні інвестиції в Росії.

    Окрім цього, Rolex і Universal Music зупиняють роботу в Росії. А ще Coca-Cola і Pepsi теж припиняють роботу на російському ринку.

    Крім того, Starbucks теж іде з Росії. Як відомо, Ferrari йде з російського ринку і пожертвує 1 млн євро Україні.

    Теги: санкції
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    Санкції в дії. Батончики Mars i Snickers зникнуть з магазинів у Росії і Білорусі