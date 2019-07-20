Саудівська Аравія погодилася розмістити американські війська



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Рішення прийнято на тлі загострення кризи в стосунках США і Ірану

МЗС Саудівської Аравії заявив, що американські військові, кількість яких може становити 500 осіб, допоможуть зберегти стабільність і безпеку в регіоні.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

«В умовах наростання напруженості в регіоні Перської затоки США збираються розмістити військовий контингент на території Саудівської Аравії. Цю інформацію підтвердило у п'ятницю, 19 липня, МЗС Саудівської Аравії», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Ер-Ріяд і Вашингтон «зміцнюють співробітництво з метою посилення безпеки і стабільності в регіоні».

Представники Центрального військового командування США заявили у п'ятницю про те, що мета цього кроку - «захистити від загроз інтереси і військові сили США в регіоні».

Імовірно, контингент буде розміщений на базі ВПС імені принца Султана на схід від Ер-Ріяда. Повідомляється, що невелика кількість військових та обслуга вже прибули на базу і готують її до розміщення ракетних комплексів Patriot, а також займаються поліпшенням злітної смуги.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, 24 червня, що підписав указ про введення нових жорстких санкцій щодо Ірану

Раніше Трамп анонсував нові санкції, але заявляв, що хоче укласти угоду, щоб підтримати дедалі слабшу економіку Ірану.

Нагадаємо, що конфлікт між Іраном і США загострився після того, як Іран відмовився виконувати частину зобов'язань в рамках Спільного всеосяжного плану дій, з якого США вийшли в односторонньому порядку в травні 2018 року.

До слова, Федеральне управління цивільної авіації США видало екстрену постанову, яка забороняє американським авіаперевізникам літати в повітряному просторі Ірану над Ормузькою протокою і Оманською затокою на фоні загострення протиріч між Вашингтоном і Тегераном.

Адміністрація Дональда Трампа відмовилася в останній момент від ударів проти Ірану у відповідь за збиття американського безпілотника. Причини відмови від ударів не повідомляються, як і те, відмова має постійний чи тимчасовий характер.

Міністерство оборони США поділилося із журналістами деталями інциденту щодо збиття американського безпілотника Іраном.