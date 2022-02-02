Рейтинг парламентів. Сайт Ради увійшов до трійки найпопулярніших та обігнав Думу

Найбільше відвідуються сторінки, на яких викладено Кримінальний, Цивільний та Кримінально-процесуальний кодекси

Сайт Верховної Ради України увійшов до топ-3 інтернет-ресурсів парламентів світу за кількістю переглядів. Про це повідомляє громадський рух «Чесно».

У грудні 2021 року посів третє місце у рейтингу, отримавши понад 5,5 млн переглядів. На другому місці – сайт Палати представників США (5,8 млн переглядів), а на першому – інтернет-ресурс парламенту Великої Британії (9,6 млн переглядів).

нфографіка: www.chesno.org

Повідомляється, що Понад 97% аудиторії сайту Верховної Ради – користувачі з України. Сайт Ради більше відвідують жінки, ніж чоловіки. Ядро аудиторії – люди віком від 25 до 44 років з великих обласних центрів – Києва, Харкова, Львова, Одеси, Дніпра.

інфографіка: www.chesno.org

Поширення швидкісного мобільного інтернету за останні роки в Україні суттєво позначилось на зміні використання девайсів для відвідувань сайту Ради – зараз більшість аудиторії використовує саме мобільні пристрої. Користувачі сайту ВР найбільше відвідують сторінки, на яких викладено Кримінальний, Цивільний та Кримінально-процесуальний кодекси. Попри заборону в Україні російських соцмереж, серед соціального трафіку сайту ВРУ на третьому місці досі – ВКонтакте, а на п'ятому – Однокласники.

Зазначимо, що за даними SimilarWeb, більшість сайтів парламентів світу (66%) має менш як п'ять тисяч відвідувачів на місяць, Водночас в окремих країнах сайт парламенту взагалі не працював на момент проведення дослядження, наприклад, в Афганістані, Гамбії, Брунеї.

Нещодавно поввідомлялосся, що керівництво Верховної Ради планує замінити технічно застарілу парламентську систему голосування «Рада-3» та розглядає декілька варіантів її оновлення.

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