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    Рейтинг парламентів. Сайт Ради увійшов до трійки найпопулярніших та обігнав Думу

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    Здебільшого сайт Ради відвідують за допомогою мобільних пристроїв - Рейтинг парламентів. Сайт Ради увійшов до трійки найпопулярніших та обігнав Думу
    Здебільшого сайт Ради відвідують за допомогою мобільних пристроїв
    фото з відкритих джерел

    Найбільше відвідуються сторінки, на яких викладено Кримінальний, Цивільний та Кримінально-процесуальний кодекси

    Сайт Верховної Ради України увійшов до топ-3 інтернет-ресурсів парламентів світу за кількістю переглядів. Про це повідомляє громадський рух «Чесно».

    У грудні 2021 року посів третє місце у рейтингу, отримавши понад 5,5 млн переглядів. На другому місці – сайт Палати представників США (5,8 млн переглядів), а на першому – інтернет-ресурс парламенту Великої Британії (9,6 млн переглядів).

    нфографіка: www.chesno.org

    нфографіка: www.chesno.org

    Повідомляється, що Понад 97% аудиторії сайту Верховної Ради – користувачі з України. Сайт Ради більше відвідують жінки, ніж чоловіки. Ядро аудиторії – люди віком від 25 до 44 років з великих обласних центрів – Києва, Харкова, Львова, Одеси, Дніпра.

    інфографіка: www.chesno.org

    інфографіка: www.chesno.org

    Поширення швидкісного мобільного інтернету за останні роки в Україні суттєво позначилось на зміні використання девайсів для відвідувань сайту Ради зараз більшість аудиторії використовує саме мобільні пристрої. Користувачі сайту ВР найбільше відвідують сторінки, на яких викладено Кримінальний, Цивільний та Кримінально-процесуальний кодекси. Попри заборону в Україні російських соцмереж, серед соціального трафіку сайту ВРУ на третьому місці досі ВКонтакте, а на п'ятому Однокласники.

    Зазначимо, що за даними SimilarWeb, більшість сайтів парламентів світу (66%) має менш як п'ять тисяч відвідувачів на місяць, Водночас в окремих країнах сайт парламенту взагалі не працював на момент проведення дослядження, наприклад, в Афганістані, Гамбії, Брунеї.

    Нещодавно поввідомлялосся, що керівництво Верховної Ради планує замінити технічно застарілу парламентську систему голосування «Рада-3» та розглядає декілька варіантів її оновлення.

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    Теги: Верховна Рада США рейтинг інтернет
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    Рейтинг парламентів. Сайт Ради увійшов до трійки найпопулярніших та обігнав Думу