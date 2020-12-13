СБУ відкрила справу проти депутатів, які співали гімн Угорщини на Закарпатті

1 грудня СБУ почала перевірку інформації про виконання депутатами Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади на Закарпатті гімну Угорщини

Деталей розслідування у СБУ не повідомляють

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом ймовірної державної зради на депутатів у Закарпатській області, які під час складання присяги виконали гімн Угорщини.

Про це повідомили у СБУ на запит «Українських новин».

«Обставини дій депутатів Сюртівської сільської об'єднаної територіальної громади в Закарпатській області досліджуються в кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 111 (держзрада) і ч. 3 ст. 358 (підробка документів)», – заявили у відомстві.

Деталей розслідування не повідомляють.

Як відомо, 1 грудня СБУ почала перевірку інформації про виконання депутатами Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади на Закарпатті гімну Угорщини під час прийняття присяги.

Згодом посольство Угорщини заявило, що депутати на Закарпатті співали не гімн, а угорську молитву.

30 листопада СБУ провела обшуки у лідерів угорської меншини Закарпаття. Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану «Велику Угорщину» та створення етнічної автономії на Закарпатті.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що Україна не налаштована політично воювати з Угорщиною.

Проте в Будапешті розпочали черговий скандал. Зокрема голова МЗС Угорщини Петер Сійярто на Раді з закордонних справ ЄС порушив питання угорської меншини в Україні, однак ніхто з європейських колег не підтримав обговорення.

Також Будапешт заявив протест МЗС України та викликав посла України в Угорщині.